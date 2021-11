Candidatos firmaron un acuerdo para una campaña constructiva

La Comisión de Desarrollo Humano Integral de la Diócesis de Rafaela y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de Rafaela destacó "la buena predisposición de los candidatos a concejales de nuestra ciudad para llegar a puntos de coincidencia sobre la modalidad de desarrollo de la campaña electoral y las temáticas consensuadas a ser tratadas por el Honorable Concejo Deliberante en la futura tarea legislativa".

En relación a la campaña política que está en pleno desarrollo hasta el viernes 12 de noviembre próximo, los candidatos Delvis Bodoira (Vida y Familia), Florencia Muriel (Rafaela Mi Ciudad), Martín Racca (Frente de Todos), Leonardo Viotti (Juntos por el Cambio) y Carla Boidi (Frente Progresista) se comprometieron a:

- Llevar adelante un diálogo respetuoso, que evite agravios personales o acusaciones infundadas, tanto en los medios masivos de comunicación como en las redes sociales.

- Abrir y disponer instancias de debate entre todos los candidatos, sin exclusiones. Que en las mismas el disenso mantenga un carácter constructivo, ofreciéndose alternativas superadoras y realizables.

- Propiciar iniciativas que busquen el bien común (priorizando a los sectores más vulnerables) promoviendo el cuidado, respeto y desarrollo de la sociedad y de cada persona desde una perspectiva integral, en las diversas etapas y dimensiones de la vida.

- Administración transparente y honesta de los fondos de campaña.

- Transparencia y honestidad en las propuestas realizadas para que los electores tengan claridad en relación a sus opciones.

- Mantener coherencia entre lo propuesto en campaña y la posterior tarea legislativa.

Y con respecto a las temáticas a tratar en el Concejo por quienes resulten electos, los firmantes se comprometieron a:

-Abordar el complejo fenómeno de la inseguridad, alentando la educación en valores y la promoción social como instancias preventivas; junto con la inversión en formación de las fuerzas de seguridad, el desarrollo de estrategias colaborativas con y entre los vecinos, el refuerzo de programas existentes (ej. "ojos en alerta"); el seguimiento y la desarticulación de delitos en las redes sociales (estafas, grooming, cyber bulling).

-Tratar normativas vinculadas a la seguridad vial, el ordenamiento del tránsito y la prevención de accidentes a través de campañas de educación y concientización.

-Abordar problemáticas asociadas a la violencia (desde la formación de "bandas", hasta la violencia intra-familiar).

-Impulsar la creación de centros de resguardo para víctimas en situación de vulnerabilidad (en particular, mujeres y niños).

-Legislar al servicio de la formalización del empleo, de la inserción laboral (particularmente de los jóvenes, vinculando la formación en el nivel medio con el mundo laboral). Incentivar el emprendedurismo, con herramientas de capacitación, financiamiento y medios de articulación entre emprendedores locales, promoviendo las marcas rafaelinas.

-Promover medidas que desalienten la deserción escolar (con atención particular a los niños en situación de calle y a los adolescentes que no terminan el secundario) y promuevan la formación y capacitación de los jóvenes para que puedan aprovechar la gran y variada oferta educativa que existe en la ciudad a nivel de estudios superiores. Educación orientada a la optimización y sustentabilidad de la administración de los recursos de los vecinos en su economía doméstica.

-Propiciar la descentralización de los servicios públicos (particularmente reformas, traslados y mantenimientos de los centros de atención primaria de salud); que favorezca la agilidad y la accesibilidad a los mismos de parte de los vecinos en sus propios barrios.

-Desarrollar una legislación sobre temáticas medioambientales: creación de cordones verdes en la ciudad y recuperación de espacios públicos verdes y de esparcimiento, sobre todo en los nuevos barrios. Promover la movilidad sustentable y el uso racional del agua. Creación de puntos ecológicos que favorezcan la recuperación de residuos a los que no alcanza la recolección domiciliaria.