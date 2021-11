¿Una bomba de tiempo?

(Desde Santa Fe). AMSAFE y el gobierno necesitan imperiosamente que los maestros voten en las escuelas la aceptación de la propuesta de mediación nacional en el conflicto y tratar ítems no salariales tales como convocatoria a Comité Mixto, Reglamento Orgánico del Nivel Superior, creación de horas cátedra, Boleto Educativo, IAPOS, entre otros, a cambio de pagar el aumento y no descontar los días de paro. Caso contrario, uno y otros estarían frente a la detonación de una bomba política cuyas esquirlas dañarían seriamente a ambos.

Objetivamente, el gobierno no podía ofrecerle a los docentes una suma salarial mayor al 17% (en tres tramos) que ya habían aceptado UPCN y ATE representantes de la administración central, y dentro de la docencia SADOP y UDA, aunque la representación paritaria la tenga AMSAFE que había rechazado ese porcentaje.

El sindicato liderado por la versátil Sonia Alesso (que a nivel nacional como titular de CTERA aceptó un 45% de aumento anual, mientras que acá es del 52%) lo sabía cuando este lunes escuchó de boca del Ministro de Trabajo Juan M. Pusineri que no habría nueva oferta salarial, pero sí el compromiso de avanzar en otros ítems “no salariales” planteados por el sindicato en su momento.

Alesso pidió que también el paquete incluya la mediación nacional, moción que luego de algunos llamados fue aceptada por Pusineri.

El gobierno terminó pagándoles con su propia plata, pues los condicionó a que si aceptan esa propuesta, el martes 9 por recibo complementario les liquidaría el aumento que ilegalmente les retuvo, y no descontarán los tres días de paro. “Nuestro compromiso es cuidar el salario, la escuela pública y nuestras organizaciones; por eso vamos a impulsar la aceptación”, le dijo a nuestro Diario un dirigente de AMSAFE. Y así es como lo están militando entre las bases con frenéticos “whatsapp” a los delegados para que expliquen tan extraña situación.



LA VÍA DE ESCAPE

¿Dónde está la cara oculta de la luna?. Veamos: La salida elegida fue que ambas partes paritarias (gremio y gobierno) aceptaron la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación (allí participan el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y CTERA) que es el mecanismo que prevé la ley provincial de paritaria docente para que, de esa manera, los docentes pudiesen cobrar el aumento sin clausurar la negociación, lo cual queda plasmado en el punto 8 del acta acuerdo: “de aceptarse la propuesta, el diálogo continuará abierto, inclusive en la instancia prevista en el Art. 16 de la Ley Paritaria Provincial Nº: 12958”. Pues entonces el gobierno, a quien le urgía tener un argumento que le permita pagar el aumento a los docentes antes de las elecciones, estaría consiguiendo – si lo aceptan los maestros de base- pagar el aumento dejando la paritaria salarial abierta y conservar en “la pública” la pose de “fue esto o nada” en materia salarial. Y para AMSAFE en las palabras de la propia Sonia Alesso: “retrotraer el conflicto, abonar los aumentos como parte de pago, no efectuar los descuentos y a su vez seguir discutiendo la mejora del salario”.



¿Y SI LOS DOCENTES NO

ACEPTASEN LA PROPUESTA?

Naturalmente se caería todo lo hasta aquí reseñado y -tanto el gobierno como el gremio- entrarían en un lodazal político-gremial de difícil salida a una semana y fracción de las elecciones.