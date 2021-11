Los docentes públicos votan entre 3 mociones

Luego de la reunión que se realizó el lunes, donde se decidió pasar nuevamente a cuarto intermedio para hoy y en la queel gobierno provincial sumara algunos ítems no salariales a la negociación paritaria pero ratificara el aumento ofrecido inicialmente del 17%, los docentes del sector público deben definir este miércoles si vuelven o no al conflicto. La asamblea provincial será esta tarde desde las 18 pero ya se ha empezado a votar en las escuelas, si se acepta o no la propuesta, sobre la base de las mociones que se fueron planteando en las 19 departamentales. En el caso de la departamental Castellanos, las 3 mociones a elegir son las siguientes: una es la de aceptar la suba salarial original y dos son de paros semanales de 48 horas, aunque una establece que las medidas de fuerza sean con asistencia de los lugares de trabajo. En tanto, en La Capital, los maestros nucleados en AMSAFE eligen entre dos alternativas: aceptar la oferta, o rechazarla con paros de 24 y 48 horas. Mientras que en la departamental Rosario, que en la última votación terminó inclinando la balanza hacia el rechazo de la propuesta, las mociones son cinco y excepto una, todas vuelven a sugerir el rechazo y el retorno al plan de lucha. Concretamente, se plantea rechazo de oferta con paros de 24 y 48 horas; rechazo con paros más movilización, rechazo y paro directamente de 48 horas, y rechazo más dos tandas de paros de 48 horas cada una. La moción de aceptación se plantea condicionada a la continuidad de la paritaria y con el compromiso del gobierno de que no proceda a descontar los días de paro.Con respecto a esta situación, en diálogo con Uno, Sonia Alesso, secretaria general de AMSAFE y CTERA manifestó: "Se están llevando a cabo las asambleas departamentales de las distintas delegaciones de AMSAFE donde las principales mociones que se formularon hasta el momento son aceptar la propuesta realizada por el gobierno o el rechazo con la posibilidad de paros de entre 24 o 48 horas. Estas mociones luego serán presentadas en la asamblea provincial que se realizará este miércoles a las 18, cuando se decidirá según el voto de los trabajadores". La titular del gremio contó además: "Estamos insistiendo en la importancia de la participación de los docentes, ya que entendemos que hay una propuesta que votar, por un lado logramos dejar abierta la paritaria y convocar a la Comisión de Medición Nacional, la cual esta formulada dentro de la ley de paritaria provincial, y está integrada por un representante del Ministerio de Educación de la Nación, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y un representante de las organizaciones gremiales nacionales que incluyan a los sindicatos de la Jurisdicción, conforme lo dispone el Art. 16 y 17 Ley 12.958, que en este caso es CTERA". "Con este pedido, –afirmó Alesso–, entendemos que nos permite retrotraer el conflicto, abonar los aumentos como parte de pago, no efectuar los descuentos y a su vez seguir discutiendo la mejora del salario. Por otro lado, en la reunión con el gobierno también se pudo discutir el tema de Iapos para dar respuesta a los temas planteados, además de haber podido presentar el tema del Boleto Educativo, relacionado a problemas en su implementación, para ser solucionados a la brevedad". Por último recordó que "la decisión final se toma en la asamblea general del miércoles -por hoy-, donde se presentarán distintas posiciones". "Lo que cuenta e importa es el voto de los docentes, es por ello que les pedimos que participen y que el voto es secreto, ya que lo que se defina es lo que deberán llevar adelante todos y todas", concluyó Alesso.Cabe recordar que luego de la reunión entre las partes del último lunes, el gobierno provincial ratificó su propuesta de aumento salarial a los docentes, aunque ofreció mejorar algunos ítems no salariales. Sobre esta base, propuso que la asamblea de AMSAFE reconsidere todo y prometió a cambio, que si se aprobaba lo propuesto, el gobierno se comprometía a liquidar el aumento a los docentes públicos –algo que en principio no había hecho– y a no descontar los días de paro.