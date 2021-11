Tercer día consecutivo sin contagios

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este martes, por tercera jornada consecutiva, que no se registraron nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que desde el inicio de la pandemia registra 14. 855 infectados, de los cuáles 18 se encuentran activos hasta el momento y 48 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento, en tanto que los recuperados ya son 14.517. Mientras tanto, por 54º día seguido no se registraron fallecimientos en nuestro medio, manteniéndose en 320 los decesos de ciudadanos rafaelinos a causa de este mortal virus. Al mismo tiempo, el Hospital "Jaime Ferré" continúa sin registrar pacientes Covid-19 positivos internados.SEXTO DIA SIN MUERTESPor su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 54 positivos de Covid-19 en el territorio santafesino, que totaliza 470.456, de los cuáles 41.944 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 428.512 por laboratorio. No obstante, un dato alentador es que por sexto día consecutivo no se reportaron muertes en la "bota" durante las últimas 24 horas, con lo cuál el número de víctimas fatales acumuladas es de 8.611. Rosario reportó 23 casos, Santa Fe 8, Villa G. Gálvez 7, Cayastá y Franck 2 y Esperanza, María Juana y Sastre 1, entre otras localidades.En la provincia hay 737 pacientes activos, 461.108 son los recuperados, se notificaron 1.255.868 de los cuales fueron descartados 761.361 casos y hasta el momento fueron aplicadas 5.059.565 vacunas de las 5.293.200 dosis que recibió Santa Fe.DESCARTAN RESTRICCIONESMientras tanto, Sonia Martorano, ministra de Salud de la provincia, consideró que subirá el número de contagios de coronavirus por la circulación de la variante Delta y dijo que “es probable” que ocurra una tercera ola. No obstante, sugirió que no tendría el impacto en el sistema sanitario que tuvo la anterior y dijo que en esa hipotética situación no habría restricciones estrictas, a lo sumo una modificación en aforos o “en el último de los casos, cortes chicos de nueve días”. Consultada sobre la posibilidad de restricciones ante una tercera ola, respondió: “No lo creo. Si tenemos complicaciones imagino más un panorama de poner aforos, porque hoy está todo al 100 por ciento. En el último de los casos, cortes chicos de nueve días. No me imagino volver mucho más atrás”. Por último, instó a “seguir con los cuidados, con el uso de barbijos y avanzar con la vacunación”.