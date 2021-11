Reclamo de los trabajadores

A través de una conferencia de prensa realizada durante la mañana de este martes, Darío Taverna, Secretario General de los trabajadores de estaciones de servicio, expuso ante los medios locales un conflicto laboral, de larga data, que vienen padeciendo los trabajadores del parador El Turista SRL, que se encuentra ubicado en Bulevar Roca y Ruta 34 de nuestra ciudad. "Queremos plantear y dar a conocer un problema preocupante que vienen sufriendo varios trabajadores de entre 9 y 11 años de antigüedad. Primero, quiero dejar en claro que todo emprendimiento que funcione dentro del predio de una estación de servicio corresponde al sindicato de estaciones de servicios, que es la principal actividad nuestra. Por eso, este parador, El Turista SRL, que funciona dentro de la estación de servicio de Bv. Roca y ruta 34, esos trabajadores son representados por nuestra entidad. Esta es una aclaración importante, y quiero aclarar también, porque se prestó un poco a la confusión, que El parador El Turista SRL es una empresa que subalquila el local y explota el parador, el comedor, y nada tiene que ver con el dueño de la estación de servicio. Sólo tiene que ver con que le alquila el inmueble, pero es otra empresa", resaltó Taverna.A continuación, y de qué se trata el conflicto, Taverna relató que "los trabajadores ya venían con una situación un poco compleja mucho antes de que empiece la pandemia, entre 3 y 4 años antes, en donde ellos están con 0 aportes de obra social, sindicato, y jubilación, y siempre estas personas han seguido tirando el carro para adelante, trabajando mucho más de 8 horas por día para poder mantener este emprendimiento. Esto no es culpa de la pandemia, porque cuando arranca, el 20 de marzo del 2020, le quedaron debiendo mitad sueldo de marzo de ese año y los 19 días trabajados de ese marzo 2020, donde nunca le han pagado esos sueldos. Después llegó la pandemia, los trabajadores entendieron la situación con el parador cerrado y nunca han reclamado esos sueldos. Como han aportando tanto a esta empresa para salir adelante, y se la han bancado durante la pandemia, creo que lo más justo, hoy con las reaperturas casi normales, sean restituidos en sus puestos de trabajo".Posteriormente, el secretario sostuvo que "ahí se encuentran con que le dicen que No, que si quieren vuelven a trabajar por hora y por día, con un pago mínimo, algo que no conviene porque quieren conservar los puestos de trabajo y todos los derechos que corresponden. Esto ya tiene muchas idas y vueltas durante varios meses como para volver a trabajar, hasta que se encontraron con que fueron dados de baja. Lo que corresponde, si son dados de baja, es que recibas un telegrama de despido y que la empresa se exprese, pero esto nunca ha sucedido hasta el momento. Por eso, los trabajadores llegaron hasta aquí y dijeron basta con esta situación, empezando con los reclamos, donde los trabajadores están siendo representados por una profesional de la ciudad. Así que estamos ante una situación muy compleja". Por último, Taverna añadió que "hoy por hoy, el comedor está funcionando, donde quedó un grupito que venía trabajando de antes, 2 o 3 personas, y hasta han tomado gente nueva, según lo manifestado por las trabajadoras. Los integrantes o dueños del parador son 2 personas, pero una de las personas que está en el listado es la verdadera dueña, por eso hay olor a empresa fantasma. La pandemia fue una excusa para dejar a esta gente sin trabajo", relató.