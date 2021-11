“Estoy feliz y muy contento, con muchas ganas de seguir acá”

Atlético de Rafaela está terminando de disputar la temporada 2021 de la Primera Nacional, pero ya con la cabeza en el futuro inmediato, en lo que vendrá. Y, mientras la dirigencia trabaja en la contratación del sucesor de Walter Otta (todos los cañones apuntan a Rubén Forestello o Iván Delfino), el que mete ‘presión’ y dejó en claro sus pretensiones fue Claudio Bieler.

“Veremos que pasa después de estos dos partidos, estoy feliz y muy contento, con muchas ganas de seguirá acá”, señaló el goleador y máximo referente de la Crema, que luego advirtió: “Obviamente que para que me quede también deberán traer refuerzos”.

Clarito. Y cuando el Taca se refiere a refuerzos, pide a gritos nombres que lo acompañen en un plantel con mucha juventud y poca experiencia para jugar en una categoría tan competitiva y dura como la B Nacional.

Luego, y en relación a su futuro, el delantero que lleva 13 goles en el torneo, indicó: “Primero terminar de la mejor manera estos partidos que quedan, lo más arriba que podamos. Después me sentaré a hablar con Silvio (Fontanini), Cabo (Castro) y Diego (Kurganoff). Hoy por día necesitamos que venga gente, que empiecen a decidir el nuevo cuerpo técnico porque ya quedan algunos días y va a ser sumamente importante ya empezar a saber quién va a venir como entrenador. Mientras tanto, nosotros estamos bancando a Gonzalo (Del Bono), Juan (Sabia), Franco (Mendoza), al profe Gare (Gentile), que dejaron sus categorías, nos vienen a dar una mano y estamos muy contentos con ellos”.

El último viernes, Atlético le ganó 2-0 a All Boys y cortó una racha de tres derrotas al hilo. Sobre el triunfo, tras la salida de Walter Otta, el Taca señaló: “Fue una victoria importante porque veníamos de una semana complicada, la llegada de Gonzalo (Del Bono) con su cuerpo técnico. Teníamos que salir a bancarlos y gracias a Dios pudimos ganar un partido muy complicado, muy duro, con muchos chicos que supieron sobrellevar la situación”.

En relación a la ‘impronta’ que trató de darle el entrenador interino, Bieler indicó. “Cuando tenés una semana con poco trabajo, con una idea que requiere el entrenador, con muy pocos días de prácticas a veces es complicado, tratamos de aplicarlo lo mejor que pudimos dentro del campo, no sé si nos costó los primeros minutos pero si se hizo algo enredado, complicado, el rival también juega, pero después nos acomodamos y empezamos a manejar un poco más la pelota, tener aproximaciones al arco rival hasta que nos encontramos con el primer gol y lo pudimos sacar adelante”.

Por último Bieler y el cariño del hincha. “Cuando uno está dentro de la cancha se hace un poco difícil prestar atención a lo que pasa afuera pero si se siente el aguante de nuestra hinchada, nuestra gente que nos está apoyando en un momento complicado, nos merecemos estar un poco más arriba. Lastimosamente no pudimos lograr el objetivo pero siempre poniéndole el pecho a la situación. Hoy día nos toca estar en la mala, hay que seguir trabajando para sacar adelante, estoy muy feliz, muy contento acá y por momentos se escucha el aguante de la gente”.