Un año sin Mario Pereyra

El 1º de noviembre de 2020, el país entero amaneció con la triste noticia de la muerte de uno de los locutores más emblemáticos de Córdoba y de Argentina. Tras haber permanecido casi tres semanas internado en el Instituto Modelo de Cardiología de la ciudad de Córdoba luchando contra el covid-19, el histórico periodista de Cadena 3 falleció a sus 77 años.

A un año del triste suceso, sus compañeros de Cadena 3 le rindieron un homenaje. En tal sentido, ayer durante la transmisión se pudieron escuchar dos especiales de 15 minutos, con los que recordaron "la fuerza y pujanza de Mario Pereyra". El primero fue emitido en Siempre Juntos y el otro en Viva la Radio. A su vez, a las 22 hs. en Turno Noche se difundió el homenaje completo.

Además, los conductores y periodistas de Cadena 3 destacaron las particularidades de su polifacética personalidad:

- Orlando Morales: “Cuando me contó que se montaba la primera radio transmisora de Cadena 3 en Capital Federal, me dijo que siempre hay que pensar en grande”.

- Fernando Genesir: “Nuestras discusiones fueron fuertes, pero nunca personales”.

- Héctor Ciabattoni: “Admiraba su capacidad de trabajo. Nos llamaba a cualquier hora para hacernos correcciones o darnos sugerencias”.

- Miguel Clariá: “Tenía un inigualable olfato periodístico, aunque siempre negó ser periodista. Por décadas, marcó la agenda de Córdoba y de buena parte del país”.

- Guillermo Hemmerling: “Desde siempre Mario tuvo el sueño de la radio federal. Quería ser escuchado en todo el país, pero también que el país completo se escuche en Cadena 3”.

- Agustina Vivanco: “Vivía para generar experiencias y sensaciones en sus oyentes. Eso buscaba cuando nos enviaba a hacer coberturas al exterior”.

- Gabriela Tessio: “Me enseñó que siempre se puede a pesar de cualquier circunstancia y que lo genuino triunfa”.

- Santiago Gianola: “Mario me pidió que le dé alegría a la gente y que hable su mismo lenguaje. Eso es radio Popular”.

- Alberto Roselli: “Era respetuoso de cada uno de sus oyentes. Eso lo hizo un tipo respetable. No se confundió en creer que el micrófono te hace profesional sino que hay que ser profesional para abordar un micrófono”.

- Geo Monteagudo: “Fue un hacedor, un realizador. Tenía un gran cariño por los artistas. Amaba el espectáculo”.

- Luis Fernández Echegaray: “Nos inculcó que la radio tiene que estar en el lugar de los acontecimientos. Había que llegar a la noticia antes que otros medios”.

- Abelardo Fonseca: “Aspiraba a la excelencia. La noticia no era primicia si no había sido chequeada. Era súper exigente”.

- Chema Forte: “Los objetivos que Mario y Rony se pusieron para la cobertura del Mundial Francia 1998 fue una verdadera locura. ¡Pero lo hicieron!

- Marta Tejeda: “Los oyentes le daban vida. Para él era una fiesta hacerle regalos a la gente”.

- Flavio Lorenzo: “Trabajando, nos hacía sentir un par. Ponía la vara tan alta que te llevaba a dar todo por la radio. Pensaba la radio todo el día”.

- Blanca Rossi: “Cuando llegó a Córdoba no había voces de oyentes en la radio. Le encantaba la polémica, porque la usaba como disparador para hacer programas excepcionales”.

- Raúl Monti: “Mario nos impulsó a ir por todo. Siempre me decía que él no trabajaba en la radio, sino que había nacido en la radio”.