Homenajes a Maradona en una nueva fecha de Inferiores de Liga

Fue una jornada muy especial. El sábado y en homenaje a los 61 años de Diego Armando Maradona, hubo reconocimientos en todas las canchas del fútbol argentino, en todos los niveles. En Liga Rafaelina de Fútbol y en Inferiores no fue la excepción.

El torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su quinta fecha, instancia en la cual hubo partidos en barrio Barranquitas, Villa Rosas, Italia y en el predio del Autódromo Ciudad de Rafaela. También en Sunchales con la visita del León a Unión.



Todo lo ocurrido:



Quinta División: Sportivo Norte 1 (Isaías Bravo) – Ben Hur 2 (Patricio Bulacios x 2), Atlético de Rafaela 1 (Teo Comini) – Ferrocarril del Estado 1 (Agustín Gigena), Peñarol 2 (Agustín Mendoza y Luis Aguirre) – Ind. San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 – Dep. Libertad 3 (Tiago Avenatti x 2 y Fernando Maidana), Unión 2 (Uriel Porra x 2) – 9 de Julio 3 (Diego Castro x 3).



Sexta División: Sportivo Norte 1 (Ian Ferreyra) – Ben Hur 0, Atlético de Rafaela 5 (Misael Rodríguez x 3 y Benjamín Gagliardo x 2) – Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 6 (Enzo Wattier, Lisandro Berli, Brian Bork, Gino Alessio x 2 y Francisco Colomba) – Ind. San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 1 (Facundo Ortíz) – Dep. Libertad 0, Unión 2 (Franco Cinturión y Bruno Rivarossa) – 9 de Julio 1 (Maximiliano Heredia).



Séptima División: Atlético de Rafaela 0 – Ferrocarril del Estado 3 (Santiago Gómez, Luciano Córdoba y Maximiliano Chazarreta).



Octava División: Sportivo Norte 1 (Walter Martínez) – Ben Hur 2 (Mateo Sfila y Pau Estein), Atlético de Rafaela 0 – Ferrocarril del Estado 4 (Alan Sosa x 2, Mateo Balbezon y Rodrigo Acosta), Peñarol 2 (Axel Beilis y Manuel Hein) – Ind. San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 1 (Diego Heit) – Dep. Libertad 2 (Lucio Ponte y Bautista Beccaria), Unión 0 – 9 de Julio 0.



Novena División: Sportivo Norte 2 (Gabriel Fellier y Lucas Quiroga) – Ben Hur 1 (Valentín Ceja), Atlético de Rafaela 2 (Diego Maciel y Santino Boidi) – Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 0 – Ind. San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 1 (Alexis Manzanares) – Dep. Libertad 3 (Esteban Larrea, Catriel De los Santos y Nahuel Gudiño).



Pre-Novena: División: Sportivo Norte 1 (Lorenzo Ardiles) – Ben Hur 2 (Facundo Lamas y Rafael Briggiler Calcha), Atlético de Rafaela 5 (Facundo Gramaglia, Alejo Gómez, Nahuel Sanabria y Patricio Muller x 2) – Ferrocarril del Estado 0, Peñarol – Ind. San Cristóbal, Unión 1 (Nicolás Beltramo) – 9 de Julio 0.



Categoría 2009: Ben Hur 2 (Mateo Fernández y Maximiliano Dunky) – Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado – Atlético de Rafaela, Ind. San Cristóbal 0 – Peñarol 4 (Sebastián Díaz, Ramiro Contreras x 2 y Bruno Costamagna), Dep. Libertad 2 (Augusto Turco y Martín Reynoso) – Argentino Quilmes 3 (Joaquín Scandalo, Felipe Vittarelli y Aarón Ruffini), 9 de Julio 1 (Santiago Dinono) – Unión 4 (Rodrigo Nahuel x 2, Juan Scarafía, Mateo Moretti).



Categoría 2010: Ben Hur 6 (Agustin Colucci x 2, Matías Lombardo, Rodrigo Walker y Agustín Imoberdorf x 2) – Sportivo Norte 1 (Thiago Lazcano), Ferrocarril del Estado – Atlético de Rafaela, Ind. San Cristóbal 1 (Santiago Rubin) – Peñarol 1 (Brian Dietz), 9 de Julio 1 (Pedro Zenklusen) – Unión 3 (Juan Re, Andrés Stricker y Bruno Roda).



Próxima fecha (6ª): Independiente San Cristóbal vs Argentino Quilmes, Ferrocarril del Estado vs Peñarol, Ben Hur vs Atlético de Rafaela, Unión vs Sportivo Norte, 9 de Julio vs Deportivo Libertad.



Nota: en los encuentros de Infantiles se invierten las localías.