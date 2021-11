Patronato le ganó a Colón

Patronato de Paraná ayer una sequía de 12 partidos sin éxitos y derrotó 2-0 a Colón de Santa Fe, en partido correspondiente a la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En el estadio Presbítero Grella de la capital entrerriana, el local sacó provecho de su mejor rendimiento en la primera parte y se impuso con los tantos de Gabriel Gudiño y Junior Arias.

De este modo, el conjunto que orienta el DT Iván Delfino llegó a las 20 unidades en la clasificación y mejoró su situación en el promedio.

Patronato regresó al triunfo después de 12 partidos (13 si se contabiliza empate y eliminación en cuartos de final de Copa Argentina ante Boca Juniors). El anterior festejo fue un 1-0 ajustado sobre Central Córdoba de Santiago del Estero, por la sexta fecha.

El equipo entrerriano lo ganó en forma justificada desde el arranque. Porque el mediocampista Gudiño fue importante con las escaladas por derecha, su compañero Pardo desequilibró por izquierda y el tándem Arias-Sosa Sánchez inquietó a una defensa sabalera que lució desordenada.

Al cierre de nuestra edición jugaban Central Córdoba vs Aldosivi.



PRÓXIMA FECHA



La 20º fecha de la Liga Profesional se jugará de la siguiente manera. Viernes 05/11. 19 hs. Defensa y Justicia vs Rosario Central, 21.15 hs. Lanús vs Estudiantes. Sábado 06/11. 15.45 hs. Colón vs Platense, Godoy Cruz vs Talleres, 18 hs. Independiente vs Arsenal, 20.15 hs. Atlético Tucumán vs Racing. Domingo 07/11. 13.30 hs. Sarmiento vs Central Córdoba, 15.45 hs. Gimnasia vs Banfield, 18 hs. Vélez vs San Lorenzo, 20.15 hs. River vs Patronato. Lunes 08/11. 16.45 hs. Newell's vs Unión, 19 hs. Huracán vs Argentinos, 21.15 hs. Aldosivi vs Boca.