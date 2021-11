Se retiró Mechi Margalot

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Mercedes "Mechi" Margalot, uno de los íconos del nacimiento de Las Leonas, la Selección argentina femenina de hockey sobre césped, anunció su retiro como jugadora tras 28 años de carrera y valoró haberlo podido hacer dentro de la cancha, pese a las complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus.

Es que el deporte se vio visiblemente afectado en su normal desarrollo y la actual periodista de la cadena ESPN siguió entrenando para poder cumplir su deseo de retirarse jugando dentro de una cancha, como empezó en 1993.

"Luego de 28 años llegó el día. Porque siempre supe que la Pandemia no iba a interceder con mi memoria. Tenía que recordar mi último partido. Y así fue, el corazón pudo más que la razón, y con un cuerpo que claramente no acompañó a mis ganas, a mi amor y a mi cabeza, me despedí. Pero a mí manera. En silencio y en el lugar donde todo empezó tantos años atrás", escribió "Mechi" en sus redes sociales.

La despedida estuvo acompañada por fotos que retrataron sus últimos momentos en el deporte y generaron miles de comentarios de agradecimiento por haber representado a la camiseta de la Selección argentina.

Con la albiceleste, Margalot, de 46 años, fue triple medallista olímpica (plata en Sidney 2000 y bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008), campeona del Mundial 2002 en Perth, Australia y un par de veces campeona de los Juegos Panamericanos.