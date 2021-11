Macri hizo campaña en Santa Fe con Losada

El ex presidente Mauricio Macri visitó ayer la provincia de Santa Fe para respaldar a la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Carolina Losada como candidata a senadora y auguró que la oposición le va a "sacar al kirchnerismo el dominio del Senado".

A pesar de la causa judicial que enfrenta por presunto espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos en el submarino ARA San Juan y de las reiteradas citaciones a prestar declaración indagatoria, Macri sigue participando de la campaña de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

El ex mandatario aterrizó en la provincia de Santa Fe con la idea de visitar las localidades de Venado Tuerto y Rufino y, si bien tuvo que suspender esas recorridas debido a malas condiciones climáticas, dialogó con la prensa santafesina y manifestó su respaldo a Losada y a los candidatos de Juntos por el Cambio.

"Si se confirma la elección primaria, le vamos a sacar al kirchnerismo el dominio del Senado. Vamos a dar vuelta la historia del Senado que ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor por el kirchnerismo, este ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional", expresó el referente del PRO.

En este sentido, subrayó su respaldo a Losada como candidata a senadora y, tras señalar que conversó con ella "después de las diferencias" que tuvieron durante la campaña para las PASO de septiembre, en las que apoyó a la lista de Federico Angelini, afirmó: "Ya prescribió. Tenemos que dejar atrás las pequeñas diferencias e ir por el país que queremos".

Consultado sobre sus expresiones frente al kirchnerismo, Macri consideró que "la vicepresidenta tiene la virtud de someter a todo el que tiene alrededor y ha sometido a todo el peronismo", al tiempo que afirmó que "el presidente (Alberto Fernández) fue el primero".

Además, apuntó al problema de inseguridad en Santa Fe, con el narcotráfico en el centro de la escena, al afirmar que "esperaba más" del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y agregó: "Fue una desilusión, esperaba una gestión activa, sobre todo en seguridad.

Me ha sorprendido para mal".

Por otra parte, el ex jefe de Estado volvió a defender su gestión en materia de deuda externa y aseguró que "si la Argentina tiene un plan, si tiene rumbo, el problema con el Fondo (Monetario Internacional) se resuelve muy rápido".

"Nosotros ya teníamos un plan con el Fondo, yo le ofrecí a Alberto Fernández un plan para acordar rápidamente con los acreedores internacionales", sostuvo el ex presidente, quien defendió el préstamo de 45 mil millones de dólares que contrajo su gestión con el FMI y sentenció: "El problema de la Argentina no es la deuda, es la falta de un plan".

Sobre su presidencia, Macri señaló: "Esperábamos seguir en el gobierno para hacer lo que no pudimos hacer y no repetir los errores del pasado".

Consultado sobre si volvería a ser candidato a presidente, evitó una respuesta directa y señaló: "Yo me comprometí que voy a estar siempre con los argentinos, comprometiéndome con la democracia, con la seguridad, con la verdad, con la libertad. Hoy tenemos esperanza y vamos a salir adelante".

No obstante, de cara al proceso electoral del 14 de noviembre, el ex presidente consideró que "la Argentina va a entrar en 20 años de crecimiento sin más populismo".

En los últimos días, la participación de Macri en la campaña se intensificó, con recorridas por Córdoba y Santiago del Estero, además de apariciones en actividades de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires y de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires.