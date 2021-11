Ratificaron la propuesta y AMSAFE define si la acepta

El gobierno de la provincia de Santa Fe ratificó este lunes, en una nueva reunión paritaria, el esquema salarial propuesto en el encuentro mantenido con representantes de los gremios AMSAFE y AMET, quienes continúan sin aceptar la oferta oficial. Durante el nuevo encuentro entre las partes, ratificaron una vez más la oferta de un aumento salarial del 17% en tres tramos y sumó como nueva "propuesta" la posibilidad de no descontar los días de paro.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, destacó la capacidad de diálogo demostrada durante todo el proceso de negociación por parte del gobierno provincial y que permitió cerrar acuerdos con empleados estatales, de la salud y docentes de establecimientos privados: “No existe ningún elemento objetivo que sustente una modificación de la propuesta que realizamos hace algunas semanas y que fue aceptada por los gremios de la administración central, profesionales de la Salud, Luz y Fuerza y los trabajadores de la empresa de aguas”, afirmó.

Además, Pusineri aseguró que “en el caso de que se acepte la oferta, la provincia está en condiciones de liquidar la semana que viene, por planilla complementaria, el 10% de aumento correspondiente al mes de octubre a quienes aún no lo han percibido”, Asimismo, el ministro aclaró que “el 2% ofrecido para el mes de enero se computa como parte del salario de este año 2021, por lo que se incorpora a la base de negociación del esquema salarial para 2022”.



PUNTOS TRATADOS

De igual manera se expresó la ministra de Educación, Adriana Cantero: “Ratificamos la oferta salarial básicamente porque consideramos que la misma cumple con los compromisos establecidos, supera el marco nacional, es una buena propuesta y así lo han entendido todas las trabajadoras y los trabajadores nucleados en los gremios que los representan en relación con el estado provincial”. Asimismo, Cantero detalló los demás requerimientos gremiales que se acordaron:

* Sustanciar la convocatoria a concurso de nivel secundario el 1° de diciembre.

* Iniciar el proceso con vistas a modificar el reglamento orgánico de los Institutos del Nivel Superior.

* Aportar 2500 horas Cátedra en el período Noviembre/Febrero para el acompañamiento de trayectorias escolares de la Secundaria Básica, las cuales serán distribuidas en escuelas urbanas y cubiertas por escalafón de suplencias de preceptores.

* Dar respuesta a los casos puntuales que se trajeron a la mesa del día viernes 29 de octubre referidos al Boleto Educativo Gratuito. Se incluye a partir de noviembre la extensión del beneficio a quienes se trasladen para los Sábados Activos, a los equipos de ESI y a los equipos Socioeducativos.

* Aportar a la mejora de las prestaciones del IAPOS con los nuevos convenios para odontología en los departamentos del Sur que antes dependían de Rosario y que ahora contarán con acuerdos con prestadores locales. También dejar constancia que el incremento de los honorarios médicos reconocidos para el período Octubre/Marzo eliminará dificultades constatadas en los cupos.

* Por último, y en caso de aceptarse la presente propuesta, el gobierno se compromete a llamar a una reunión en el Ministerio de Educación para acordar la recuperación de contenidos de los tres días de paros, suspendiendo los descuentos respectivos.



AMSAFE PIDE

MEDIACION

Mientras tanto, luego del encuentro paritario, el secretario General de AMSAFE Rosario, Rodrigo Alonso, le comentó a La Capital que "esta propuesta va a ser puesta a consideración de las compañeras y compañeros". Y añadió: "Pero queremos dejar en claro desde AMSAFE que para nosotros no está cerrada la discusión paritaria y solicitamos la intervención de la mediación nacional haciendo uso del artículo 16 de la paritaria provincial". Aceptación de la propuesta de incremento salarial o continuidad del plan de lucha. Ese será el debate de este miércoles en la asamblea provincial de AMSAFE. Allí se definirá la postura del gremio. Vale señalar que los maestros ya concretaron tres días de paro en las últimas dos semanas en reclamo de una mejor oferta.

Con posterioridad, desde el gremio emitieron un comunicado expresando que "ante estos hechos AMSAFE informa que presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo denunciando la vulneración de la Ley 12958 y las conductas discriminatorias. A la vez que sostiene que la discusión paritaria no está cerrada, y solicita se convoque a la Comisión Federal de Mediación, constituida en el marco de la Paritaria Nacional Docente según Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 457/07 e integrada por un representante del Ministerio de Educación de la Nación, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y un representante de las organizaciones gremiales nacionales que incluyan a los sindicatos de la Jurisdicción, conforme lo dispone el Art. 16 y 17 ley 12.958. Por su parte, el Gobierno Provincial acepta la mediación nacional. Ratifica que la propuesta es integral y que lo salarial consta del mismo porcentaje y tramos ofrecidos anteriormente. De ser aceptada se abonará en complementaria el 9 de noviembre sin sufrir descuentos de los días de paro. Ante esta propuesta, la Comisión Directiva Provincial informa que convoca a Plenario Provincial para este miércoles 3 de noviembre.