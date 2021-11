Pequeñas industrias y comercios quedarán eximidos del pago

Durante la mañana de este lunes, el intendente Luis Castellano recibió al presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Diego Castro, para dialogar y comunicar la eximición de la tasa agroalimentaria en la ciudad de Rafaela.

Participaron también del encuentro el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Hacienda y Finanzas, Heriberto Lanfranco; el Coordinador de Gestión de Cobranza, Diego Rivas; el concejal Jorge Muriel; el subsecretario de Salud, Martín Racca; Daniel Pintucci y Flavia Di Salvo de la Comisión de Política Tributaria; Gladis Domínguez de Chocolates AGOFA e integrante de la Comisión Directiva del CCIRR; e Iván Acosta y Romina Denardi por el CCIRR.

Luis Castellano expresó: “Hay un grupo de pequeños emprendedores, comercios, almacenes y pequeñas empresas que se dedican al rubro alimenticio, que tenían este tributo de tasa agroalimentaria. Estuvo suspendido por la pandemia y nosotros creemos que es conveniente derogarlo definitivamente. Creemos que además es un gesto del Estado local para alivianar la presión tributaria y comprender la situación que se vivió y se está viviendo”.

El intendente contó que “lo hicimos de manera coordinada con el CCIRR. Siempre ha sido un trabajo que ellos pidieron. Nos parece que es una noticia positiva y para darla de manera conjunta, venimos trabajando muy bien el sector público-privado. Son más de 1500 comercios o pequeñas empresas quienes tendrán el alivio de no pagar más esta tasa”.

A su turno, Diego Castro manifestó: “Esta reunión fue muy positiva. Nos informaron de la modificación de la tasa agroalimentaria que rige en la ciudad. Fue un trabajo conjunto, un pedido que se venía realizando desde la comisión de política tributaria, que forma parte del CCIRR”. “Esta tasa afectaba a comercios chicos de la ciudad. Así que consideramos que es una muy buena noticia, sobre todo porque muchos de ellos han sufrido de manera fuerte los efectos de la pandemia. Durante la situación pandémica no se estuvo cobrando esta tasa. Hoy celebramos la decisión de que no tenga más efecto porque ayuda a los sectores golpeados”; cerró Castro.