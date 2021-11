Rige un nuevo aumento de la tarifa eléctrica

A partir de este lunes 1 de noviembre comenzó a regir un nuevo aumento en la tarifa de la Empresa Provincial de Energía (EPE), según lo establecido a principios de 2021 por el ente proveedor del servicio en la provincia de Santa Fe, luego de la aprobación del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. El mismo es de un 9%, y en base a la resolución 306 del 5 de mayo representa el tercer y último tramo de la reconfiguración tarifaria del corriente año. Esta no debía superar el 31% respecto de las tarifas vigentes al 30 de abril, por lo que la primera suba en mayo fue del 14% y la segunda del 8% en junio. Además, según lo publicado por El Litoral, el titular de la EPE, Mauricio Caussi, respetando el tope de aumento, confirmó previamente que no están previstas otras subas en el precio de las boletas eléctricas.

Por otro lado, y según un parte oficial de la empresa, el tope máximo del aumento sobre las tarifas sociales y para jubilados que se aplica es del 14%. El primer incremento será de un 6% para los consumos registrados a partir de mayo, el segundo, de un 4% a partir de julio y el tercero, también será de un 4% para los registrados a partir de noviembre. Al menos hasta fin de año, desde el gobierno provincial se indicó que no existirán nuevos retoques en las facturas de los principales servicios. De todos modos, según lo que dijeron fuentes oficiales a los medios, está previsto que la EPE haga el petitorio en la próxima audiencia pública para implementar un nuevo sistema de segmentación tarifaria. En este sentido, lo que buscan desde el ente de suministro eléctrico provincial es acordar una política tarifaria que permita diferir montos dependiendo el tipo de servicio, buscando beneficiar económicamente y no cobrar un aumento a quienes hayan tenido un servicio no acorde.



FACTURA DIGITAL

En el marco del proyecto EPE Digital, la distribuidora eléctrica santafesina comenzó a implementar a partir de este lunes, la factura digital al 100% del segmento para 3.400 usuarios de grandes demandas. El comprobante de la liquidación de servicios públicos se enviará por correo electrónico, suprimiéndose la impresión mensual de las mismas. Los usuarios también podrán descargar el comprobante e imprimirlo a través de la Oficina Virtual, debiendo estar previamente adheridos.