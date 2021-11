El CCIRR se propone crear una Comisión de Jóvenes empresarios y emprendedores

Así lo planteó el presidente, Diego Castro, durante la asamblea que se desarrolló anoche para evaluar la gestión del Ejercicio 2020-2021 y se renovará parcialmente el esquema de autoridades. "Las pymes y las empresas familiares son el motor de la economía y no hay futuro si no pensamos en un plan integral y de largo plazo", agregó el titular de la entidad.

Con la presencia de más de 120 asociados, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) realizó anoche en la Sociedad Rural de Rafaela su Asamblea General Ordinaria en la que se pusieron a consideración la Memoria y el Balance General del Ejercicio 2020 -2021 y se renovó parcialmente la Comisión Directiva.

El presidente de la entidad, Diego Castro, presidió el acto en el que se efectuó un repaso completo de los principales acontecimientos del período, aún marcado por las consecuencias -a nivel sanitario, económico y social- de la pandemia de COVID-19.En este sentido, se mencionó el profundo trabajo realizado por la institución para morigerar el impacto de las medidas de convivencia en el sector productivo, especialmente en aquellos sectores más castigados, como la gastronomía y el turismo. También se recordaron las gestiones efectuadas para obtener millonarias donaciones privadas, que se destinaron a fortalecer el sistema de salud de la ciudad.

En otro orden, se presentó los detalles del trabajo realizado en vinculación con el Estado, las instituciones de orden superior y entidades como ACDICAR e ITEC, para la consecución de anhelados proyectos en materia de infraestructura, financiamiento productivo y educación superior.Al respecto, Iván Acosta, director general, destacó: “Logramos ratificar el rol protagónico del CCIRR en el desarrollo empresarial de Rafaela y la región, lo que implica el enorme desafío de gestionar de manera equilibrada los múltiples intereses de todos los asociados, para diseñar una agenda integral y sólida, que logre integrarse estratégicamente en el debate público / político ”.

Más adelante, se aprobó la nueva conformación de la Comisión Directiva, tras la salida de Rubén Burkett (Sodecar) como secretario, de Miriam Goldemberg como tesorera y de Javier García (Estudio SAIPE) como revisor de cuentas titular, quienes fueron reemplazados por Mauricio Rizzotto , Celina Sasia y Flavia Di Salvo, respectivamente.Además, se incorporó Fernando Vaquero para ocupar la vocalía que dejó vacante Rizzotto por su cambio de rol, mientras que Adolfo Hartmann y Andrés Williner renovaron en sus cargos.

Castro celebró los logros del período y recordó que, de cara al futuro, quedan grandes desafíos pendientes. En este sentido, resaltó que -en diciembre de 2022- el CCIRR cumplirá 90 años de vida, motivo por el cual la entidad ya está planificando una serie de actividades alusivas. Seguidamente, el dirigente de la gremial empresaria expresó: “Para el 2022 anhelo que podamos seguir agrandando el grupo de socios que participan activamente en la institución, y crear una Comisión de Jóvenes empresarios y emprendedores, que tengan su espacio para debatir nuevas ideas, que traigan propuestas, que nos exijan, que sean parte.Debemos ser una verdadera escuela de dirigentes gremiales ”.

Al mismo tiempo, invitó a las cámaras a redoblar sus esfuerzos para consolidarse, en pos de la defensa de los intereses de cada sector en particular. Para finalizar, afirmó: “Quiero darles la seguridad de que vamos a seguir luchando por una sociedad más justa y equitativa, y por políticas que realmente fomenten la inversión y la generación de empleo formal y genuino. Para ello hace falta cambiar muchos temas de fondo, en los que venimos haciendo especial énfasis desde hace mucho tiempo. No vamos a bajar los brazos, porque las pymes y las empresas familiares son el motor de la economía y no hay futuro si no pensamos en un plan integral y de largo plazo, como Nación y como sociedad ”.

Como cierre de la jornada, se efectuó un reconocimiento a Rubén Burkett y Miriam Goldemberg, por su rica trayectoria dentro de la entidad, con la entrega de un presente. Además -y en relación con los logros alcanzados en el Ejercicio analizado- se puso en valor a las gestiones previas de los ex presidentes Ricardo Galiano, Juan Carlos Frautschi, Marta Williner, Oscar Parra, Diego Turco, Germán Gaggiotti, Juan Carlos López Curto, Pablo Laorden y Andrés Ferrero; y de los ex directores Federico Sepliarksy, Natalia Aquilino y Benjamín Albrecht.