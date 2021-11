Con consenso, se vota la nueva Ordenanza sobre informe de gestión

Este lunes desde las 8.30, los concejales mantuvieron la habitual reunión de comisión que da inicio a la semana legislativa, en donde finalmente y con el acuerdo de todos, se dio despacho al proyecto de Ordenanza sobre la presentación del informe de gestión de Jefatura de Gabinete, elaborado por el concejal Lisandro Mársico, autor de la anterior norma.

Todos los ediles, coincidieron en la importancia de sostener un ida y vuelta entre los dos poderes del Estado, como herramienta democrática de información y control.

El oficialista Jorge Muriel, dijo al respecto: “En definitiva lo de la semana pasada fue derogar la anterior y tratar de ver como agiornábamos una Ordenanza que tiene un espíritu de poder ejercer el control de mejor manera por parte del Concejo hacia el Ejecutivo. Encontramos una forma, a través de un informe escrito del Jefe o Jefa de Gabinete y a partir de la lectura del mismo podamos elaborar un pliego de preguntas, sobre ese tema en particular o sobre algunos otros temas”.

“Creo que logró el consenso general. Entendíamos que de esta manera no va ser un monólogo del Jefe o Jefa de Gabinete, va a ser más interesante y nos va a permitir trabajar sobre puntos específicos. Tenemos mucha información; todos los actos de gobierno están en Gobierno Abierto, donde todos los ciudadanos tienen acceso. Igualmente, esto nos va a posibilitar puntualizar sobre algunos programas y ver sin dudas el efecto de las políticas”, expresó el concejal del PJ.

En tanto, Lisandro Mársico, autor de la modificación de la Ordenanza sobre informe de gestión, explicó que “fuimos por una Ordenanza superadora, para acortar tiempos, que el debate sea más fluido. El Concejo en su totalidad, apoyó la iniciativa reformulada que presenté ante la derogación de la anterior Ordenanza y se va a votar y seguramente a aprobar el jueves en la sesión. Vamos de este modo, a mantener las dos visitas de la Jefatura de Gabinete en el Concejo Municipal, pero el informe ya no va a ser verbal sino escrito, y nosotros podemos ingresar un pliego de preguntas. Todo este proceso con anterioridad”, indicó el edil. Y agregó: “Yo al principio era un poco reacio a aceptar estas modificaciones, pero después me di cuenta que esto va a agilizar el debate y vamos a poder los concejales sacarle un juego importante al informe de gestión”.



OTROS DESPACHOS

En tanto, ayer por la mañana, recibió despacho la iniciativa presentada por el concejal de Cambiemos, Lalo Bonino, donde solicita que el Municipio transforme el programa de asistencia alimentaria que lleva adelante en nuestra ciudad, mediante la entrega directa de alimentos, en un sistema de aportes mediante la tan utilizada “Billetera Santa Fe”.

El proyecto señala, que metodológicamente se podría llevar adelante un sistema por el cual cada beneficiario sea capaz de elegir el lugar en el cual comprar los alimentos y que tipo de alimentos elegir, en función de sus gustos y las necesidades nutricionales. A lo largo de este tiempo se ha logrado con relativo éxito llevar adelante la utilización de este tipo de sistemas de pago como ser Billetera Santa Fe y que ese tipo de libertad otorgada a los beneficiarios no solo redunda en simplificaciones logísticas para la estructura municipal, sino que también se estima un beneficio para los pequeños almacenes y supermercados adheridos a este sistema de pago, generadores un ingreso extra para ellos; cosa que hoy no sucede porque se concentra en pocos proveedores.

Por otra parte, recibieron despacho dos Minutas de Comunicación presentadas por el concejal del FPCyS, Lisandro Mársico, donde se propone en una de ellas, construir un humedal urbano en el suelo no urbanizable emplazado entre los barrios 17 de Octubre e Ilolay, que es atravesado por el Canal Sur y es utilizado como laguna de retardo, introduciendo 40 árboles, 60 arbustos y 30 herbáceas. La otra Minuta, propone promover un corredor biológico, en donde se puedan introducir 700 árboles, 500 arbustos y 800 herbáceas en el corredor que corresponde al sector de la antigua vía del Ferrocarril Gral. Belgrano, adyacente a la calle Joaquín V. González, desde Av. Santa Fe hasta calle Padre Normando Corti, proyectando a mediano y largo plazo un parque urbano de gran tamaño con formato de corredor biológico denominado “Parque Joaquín V. González”.

Otro de los proyectos que recibió despacho, es el referido a la prórroga del plazo de vigencia dispuesto por la Ordenanza Nº 5.182 vinculada a la compra directa (T.O. Con Ord. Nº 5.209, 5.234, 5.264, 5.294 y 5.312), en iguales términos y condiciones hasta el 31 de diciembre de 2021.