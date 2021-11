Sensaciones y sentimientos

NO ME PISEN LA VÍBORA



POR HUGO BORGNA

En nuestras, con todo orgullo, gringas calles hubo un personaje que no pedía que no le pisaran la víbora: la usaba para atraer público a un sector clave de nuestra plaza “25”.

Estaba inspirado en el vendedor callejero parte de la Revista Dislocada (“Acerquensé y veanló, acerquensé y mirenló, pero cuidado por favor no me pisen la víbora”, decía la frase musical creada a ese fin por Santos Lipesker).

Este vendedor coterráneo hacía que el inescrutable ofidio, que mencionaba como “Marta Julia” se instalara en el cuello de un muchacho. Todo era parte del espectáculo que diariamente se lo improvisaba, y ambos (víbora y muchacho) se veían muy quietos y confortables en sus respectivos lugares, mientras el largo y locuaz vendedor empezaba preguntando a los presentes, mientras exhibía una gargantilla, quién de ellos de propia voluntad le regalaría diez pesos para que él pudiese tomar un vermut a su salud. Algunos, movidos por el buen instinto, le daban el billete mientras otros, detenidos por la desconfianza, aguardaban más definiciones del “orador”. Cuando éste llegaba a tener en su mano tres o cuatro billetes, devolvía los diez pesos y entregaba a cada uno, sin cobrarle, la gargantilla mientras le agradecía el acto de buena predisposición. A todo esto, así recibían los demás habitantes del semicírculo la lección del premio a la buena fe al tiempo que esperaban una nueva propuesta del charlatán (lo definían así, y de verdad simpáticamente) de pagarle el eventual vermut. Que, por supuesto, no llegaba.

El vendedor entonces, en la última parte de su show contaba que la UCA (Unión de Comerciantes Argentinos (¿)) encargaba a personas como él la difusión de sus productos (gargantillas y biromes) y por eso, él las vendía por un precio moderado a los asistentes de cada charla. Había, obviamente quienes las compraban. Luego el señor de la víbora la guardaba cuidadosamente en una caja de madera al respecto, agradecía su colaboración al muchacho “secretario” y simplemente y en silencio, se iba. Como un hecho natural más, había quienes quedaban a ver la demostración hasta sus últimas y cotidianamente previsibles instancias.

Algunos volvíamos a la realidad diaria, esa que había sido interrumpida sorpresivamente. Nos parecía que cuando el vendedor y su reptante mascota ya eran recuerdo (reciente, de verdad, pero ya verdaderamente historia), a ese lugar público le faltaba algo.

Esas actuaciones, parte de los momentos que sorprendían nuestro andar previsible y ordenado, eran relativamente frecuentes, pero no por eso dejaban de atraernos, sea desde el primer momento de la caja cerrada y aparición de la víbora hasta el instante en que los pasos finales parecían decir “hasta el próximo encuentro” en cualquier lugar y siempre en el menos esperado.

Como todo cambia, también lo hacen las vivencias.

En las plazas, como producto de cada primavera, florecen ahora bandas de rock con un buen repertorio que incluye (especialmente) baladas, porque hay un grupo variado de edades oyendo.

Como en los otros tiempos, sorprendidos caminantes (un poco menos, ahora hay escenarios que anticipan y ocupan más lugar que la caja de madera con víbora incluida) la presencia circular de público hace un coro de interesada atención a los artistas del momento y espacio común.

Es cierto. La tecnología es tan cotidiana y la llevamos tanto bajo la piel, que no se nos ocurre que pueda haber otra forma de vida y entretenimiento a mano, tan inteligente y disponible.

Como las respuestas nunca satisfacen totalmente lo que queremos saber, queda una pregunta.

¿Habrá existido realmente aquél señor que se ayudaba con la víbora?

¿O hemos inventado un recuerdo para volver a latir con las simples cosas?