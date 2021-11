Arremetida de Sain al fiscal Carlos Arietti

Marcelo Sain, director del Organismo de Investigaciones, volvió a acusar a Carlos Arietti -fiscal regional de Santa Fe- por "no investigar" el crimen del empresario Hugo Oldani. Y dijo "es un gran trabajador para perseguir a Sain, pero no para investigar delitos como el caso Oldani".

Mientras avanza la causa federal por intermediación financiera no autorizada, y a poco más de un mes del suicidio del joven imputado por el asesinato de Hugo Oldani, Marcelo Sain -exministro de Seguridad de la Provincia y actual director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación-, volvió a arremeter contra Carlos Arietti -fiscal regional de Santa Fe-, a quien responsabilizó por "no investigar" en profundidad el crimen del empresario santafesino.Según lo publicado por el portal Aire de Santa Fe, el pasado miércoles en su declaración ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura, Sain dirigió sucesivas críticas a Arietti, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento desde sus días como ministro de Seguridad de Santa Fe.En concreto, el director del Organismo de Investigaciones –que está bajo proceso político por presunto proselitismo incompatible con su cargo judicial–, le achaca a Arietti dedicarle más tiempo a perseguirlo que a investigar los homicidios en su jurisdicción.En la oportunidad, Sain lanzó varias ironías dirigidas a Arietti, sobre quien destacó su "enorme laboriosidad", y agregó que "es un gran trabajador para la persecución de Sain, no para investigar algunos delitos que duelen acá en la ciudad de Santa Fe, como por ejemplo el caso Oldani. El fiscal regional presentó una denuncia en mi contra a la Auditoría General de Gestión (del MPA) por presuntas faltas graves. Yo le llamo nado sincronizado a esto, porque parecía una gran organización político institucional funcionando en bloque".Y como como parte de esa organización, Sain mencionó a Jorge Baclini, fiscal general del MPA, junto a Arietti y a la Junta de Fiscales y a legisladores del Frente Progresista y de Cambiemos, y aludió a Maximiliano Pullaro, diputado de la UCR y exministro de Seguridad entre 2015 y 2019.