Boidi, Sella y Kloster piden vacunar contra el Covid en los Centros de Salud

Carla Boidi, Matías Martínez Sella y la Dra. Marcela Kloster, candidatos a concejales del FAP, plantearon la necesidad de gestionar y articular con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe para lograr la incorporación de la vacunación contra COVID-19 en los centros de salud de la ciudad, de manera complementaria y como refuerzo al vacunatorio central.

“Estamos observando en los medios de comunicación que el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, informa que en la provincia ya comenzó la vacunación de personas de más de 50 años que tenían colocadas dos dosis de Sinopharm, por lo que se inicia una nueva etapa de la campaña de vacunación contra el COVID que implica inocular con una dosis adicional a los esquemas de los grupos de riesgos, luego paulatinamente se irán incorporando otros grupos; según los criterios que imparta el ministerio de salud y según la disponibilidad de vacunas, se continuarán con los refuerzos hasta poder dar por controlada la pandemia en todas sus formas, manifestó Kloster.

“Entendemos que la posibilidad de desconcentrar la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 sumando más puestos de aplicación es una estrategia que mejora la cobertura poblacional y la inmunización de la ciudadanía. Esto mejora el acceso de esas personas que muchas veces no tienen la movilidad asegurada para desplazarse hasta el vacunatorio central, ni el acceso a la tecnología para poder solicitar su vacuna. De este modo el sistema de vacunación se hace más accesible y equitativo”, dijo Matías Martínez Sella.

“Los operativos de vacunación realizados en nuestra ciudad se llevan adelante en el hospital SAMCo Rafaela “Dr. Jaime Ferré. Para muchos vecinos provenientes de barrios alejados es complejo muchas veces llegar hasta este lugar, más aún si no cuentan con la posibilidad de medio de transporte propio”, sostuvo por su parte Boidi. Y agregó: “Es por ello que se solicita la articulación con el Ministerio de Salud Provincial para que se incorpore a los centros de salud de la ciudad para la vacunación contra el COVID-19”.

“Se entiende que esta ampliación de los lugares de aplicación de la vacuna contra el Covid-19 a los once centros de salud de Rafaela, ubicados estratégicamente en los barrios de la ciudad, es una apuesta a mejorar con rapidez la cobertura de población vacunada” y poder captar oportunamente aquellas personas que por diversos motivos aún no se vacunaron, al ser detectados en el centro de salud, se pueda aprovechar este contacto para asesorarlos e inmunizarlos, precisó la Dra. Kloster.

“Si bien la campaña en un principio requirió de una estrategia especial y acelerada por la complejidad de la vacuna Sputnik, que requiere conservación en freezer a menos de 18 grados y la disponibilidad acotada por la escasez inicial en su momento, hoy con otras vacunas no se requieren temperaturas bajo cero y pueden conservarse en una heladera común a menos de 8 grados centígrados, además cada centro de salud cuenta con el sistema informático provincial que permite el registro y la carga de datos de manera precisa y oportuna”, continuó informando Kloster.

Además se debe adecuar los horarios de vacunación, ya que en la época invernal los horarios de 12.30 a 17 horas eran adecuados, actualmente resulta inhumano exponer a la población (niños, jóvenes y población de riesgo) a la espera durante las horas de mayor temperatura.

Según la OMS, la Atención Primaria de la Salud es una estrategia por la que ha optado el estado como herramienta para minimizar las desigualdades sociales, acercando la atención y el cuidado de la salud a la población en forma oportuna y progresiva, es un derecho de los ciudadanos; y asegurar su acceso es una responsabilidad del estado, siendo inmoral en algunos casos el uso partidario de las acciones en salud.

“El concejal Lisandro Mársico, ingresó un proyecto de Resolución dirigido a la Provincia, en este sentido, pero lamentablemente no ha logrado voluntades para que avance en el Concejo Municipal, finalizó Boidi.