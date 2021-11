AMSAFE espera hoy una nueva propuesta salarial

Luego del encuentro del pasado viernes, donde se resolvió pasar a cuarto intermedio, este lunes será la reunión paritaria que puede llegar a ser clave entre docentes y el gobierno provincial, como parte de una serie de encuentros técnicos para llegar a un acuerdo. Los gremios adelantaron que esperan "una oferta superadora" del Ejecutivo respecto al 17 por ciento en tres partes que se termina de pagar en enero de 2022.

La secretaria General de Amsafé provincial, Sonia Alesso aseguró días pasados que "si el lunes -por hoy- el gobierno no mejora la propuesta habrá asambleas en toda la provincia". Los docentes públicos tuvieron este viernes la primera de las dos reuniones técnicas que acordaron con el gobierno, pero le ponen plazos al diálogo con los funcionarios provinciales. Este viernes se discutieron temas vinculados a la obra social (Iapos) y al boleto educativo.

La relación entre AMSAFE y el gobierno provincial no es la mejor. Venía tensa y se complicó aún más luego de que el Ministerio de Trabajo anunciara que iba a liquidar los salarios docentes sin el incremento del 17% a cobrar en tres tramos que sí aceptaron los otros trabajadores estatales (ATE, UPCN) y el sindicato de docentes particulares (Sadop). Además, aseguró que iba a descontar los días que los maestros habían realizado huelgas. "Hay mucho malestar en la docencia", le aseguró Alesso a La Capital en un claro mensaje al gobierno provincial. Los maestros esperan una mejorada oferta salarial, por lo que no descartan nuevas medidas de fuerza si no se pone algo nuevo sobre la mesa.

Luego del paro 48 horas de la semana pasada (la semana anterior había sido de 24 horas), el gremio acusó a los responsables del ministerio de Trabajo y de Educación de "amenazar" a los docentes en lugar de sentarse a discutir salarios en el ámbito de la paritaria, mecanismo fijado por ley en la provincia desde hace años.

De acuerdo a un comunicado difundido por AMSAFE, el gremio planteó que los decretos Nº 2.173 y Nº 2.180, referidos a salarios, "constituyen un acto arbitrario e inédito, desconociendo que el ámbito genuino de discusión es el paritario, donde la representación mayoritaria por el sector docente es el de la Asociación del Magisterio de Santa Fe".

A su vez, el gremio exigió que el gobierno provincial "cese con medidas extorsivas como son los descuentos por los días huelga". Además, en la mesa paritaria se puso de manifiesto el pliego reivindicativo surgido de la asamblea provincial.

Este lunes se espera haya novedades en la próxima cita entre las partes y allí quedará definido si hay acuerdo o vuelven medidas de fuerza, conforme a lo que se resuelva en las asambleas departamentales.

Por lo pronto, el gobierno dejó en claro que "es la mejor" propuesta salarial que tiene para ofrecerle a los maestros y que "es la última oferta".



AUMENTO

Respecto de qué sucederá en el marco de esta instancia de diálogo tanto con la decisión de la no liquidación del aumento como del descuento de los días de paro, el gobierno ratificó en la reunión que el incremento correspondiente a octubre – 10%- no fue liquidado a los docentes públicos. Y aun cuando la negociación que se acaba de retomar prosperase, no existe ya tiempo material como para retrotraer la decisión. En cuanto a los días de huelga, el descuento podrá ser visualizado en sus liquidaciones por los docentes que hayan adherido, pero materialmente recién impactaría en los salarios de noviembre.