Recomendaciones de la OMIC para una compra segura

Desde el 1 al 3 de noviembre se realizará una nueva edición de Cyber Monday. Una excelente oportunidad de adquirir bienes y servicios con descuentos y promociones online exclusivas. El famoso evento de venta digital, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, contará con la participación de 1.035 marcas cuyos productos y servicios se enmarcan en 13 categorías (electro y tecno, viajes, muebles, hogar y deco, indumentaria y calzado, deportes y fitness, alimentos y bebidas, cosmética y belleza, automotriz, bebés y niños, emprendedores, servicios y varios).

Además, una nueva sección sumada desde la pandemia COVID-19 llamada “Solidaridad”. En ella se ofrece la posibilidad de realizar donaciones a distintas ONGs de forma virtual.

La cantidad de empresas que cuentan con e-commerce viene creciendo en nuestro país y son más de 552 empresas radicadas en el interior las que se suman este año al evento siendo nuestra provincia de Santa Fe una de las destacadas.

Para que las y los consumidores puedan disfrutar de esta experiencia informados, prevenir posibles inconvenientes y realizar una compra segura, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) pone en conocimiento de la comunidad datos necesarios a tener en cuenta:

Para dotar de seguridad las operaciones que vamos a realizar las medidas de seguridad más importantes son:

- Contar con conexión segura a Internet. La mayoría de las compras de bienes o contrataciones de servicios que se realizan durante el Cyber Monday son abonadas con tarjetas de crédito o débito, por lo cual debemos resguardar los datos ingresados. Es por ello que se recomienda no acceder desde una conexión pública.

- Acceder a las marcas que participan del evento únicamente a través del sitio de Cyber Monday. Ingresando a la plataforma oficial del evento https://www.cybermonday.com.ar/ se evitará ingresar a páginas falsas que simulan ser sitios de las firmas que participan.

- Corroborar que a la página que se ingresa cuenta con la sigla “https” al inicio del dominio web.

- Al momento del pago, revisar que en la parte inferior derecha de la pantalla (al lado del símbolo de Internet) se encuentre un candado amarillo que indica que el sitio web que se visita es seguro. Además, que la barra de direcciones del navegador sea de color verde. De esa forma se podrá asegurar que la página es de la empresa que dice ser.

- En cuanto a la realización de la compra, la organización previa es fundamental. Saber qué queremos adquirir o contratar; corroborar con qué medios de pago tenemos facilidades en cuanto a la financiación de la compra; qué gastos podemos realizar y establecerse un límite. De esa forma, podremos aprovechar los beneficios del evento con más facilidad y agilidad.

Una de las ventajas del sitio web de Cyber Monday es que, al registrarse, se reciben notificaciones de las novedades, por ejemplo, momentos de beneficios especiales dentro del evento entre otros.

Una vez seguros de lo que se va a adquirir, verificar:

- Las opciones de envío y plazos de entrega.

- Las políticas de cambios y devoluciones. Vale recordar que existe la posibilidad de arrepentirse de la compra, utilizando el "botón de arrepentimiento".

- Finalizada la operación, asegurarnos de contar con el número de pedido y el código de seguimiento del envío para realizar un correcto rastreo del producto.



DERECHOS DEL

CONSUMIDOR

Los derechos que nos protegen como consumidores sobreviven al acto de la contratación por eso es necesario saber que:

- Si el embalaje del producto que vamos a recibir se encuentra dañado y lo detectamos a simple vista no es conveniente recibir el paquete o, en su defecto, dejar expresamente aclarada la condición en la que se lo recibe, solicitando una copia del documento de recepción, una copia o toma fotográfica para que sirva de constancia.

- En el caso en que no lo hayamos detectado en el momento de la recepción es importante reclamar de manera inmediata a la empresa que realizó el transporte y a la firma vendedora. Tomar fotografías del estado del embalaje es prueba fundamental y necesaria para el reclamo que se realice.

- Si el producto no funciona o presenta un inconveniente debemos saber que contamos con una garantía legal de 6 meses para productos nuevos y 3 meses para bienes usados, por lo que en caso de fallas podemos reclamar a la firma vendedora y/o a la marca de fábrica para ejecutar la garantía.

- También se debe prestar atención a los movimientos de la cuenta bancaria y al resumen de la tarjeta de crédito para verificar si el pago del producto se procesó correctamente, detectar casos de cobros duplicados o consumos no realizados. De tal manera, se podrá desconocer los consumos a tiempo ante la entidad bancaria o financiera y la firma administradora de la tarjeta.

Es importante conservar toda documental que nos permita realizar reclamos en caso de inconvenientes.

En caso de que se produzca algún inconveniente, se podrá buscar asesoramiento en la OMIC, de manera presencial, en bulevar Hipólito Yrigoyen 421, previa reserva de turno en https://www.rafaela.gob.ar/turnos/Default.aspx?t=3&g=2 Asimismo, de manera online, ingresando a https://www.argentina.gob.ar/produccion/defensadelconsumidor/formulario