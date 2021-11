Los controles de precios

A pesar de que las políticas de controles de precios rara vez han demostrado efectividad, el Gobierno nacional nuevamente apela a esta herramienta en un nuevo intento por al menos ralentizar el alza de los precios de más de 1400 productos. ¿Por qué esta vez sería diferente a las anteriores? Si siempre se hace lo mismo, entonces no se deberían esperar resultados diferentes.Impotente ante el avance de la inflación, y consciente del malestar que eso provoca en la población, el Gobierno nacional abre su caja de herramientas donde no tiene prácticamente nada. Encarar una lucha en serio contra el alza de los precios que acumula más del 50 por ciento en los últimos 12 meses requiere de valentía, capacidad y voluntad política para ordenar las cuentas del Estado nacional y de la economía, plagada de inconsistencias. No hay gobierno que se muestre aún dispuesto a explorar una reforma de esta magnitud, porque en general no tienen la solidez política necesaria para tomar decisiones antipáticas y ante agendas electorales que periódicamente se alimentan de medidas populistas.Sin lugar a dudas, iniciar una decidida respuesta antiinflacionaria implica un acuerdo político de los sectores mayoritarios, lo cual hoy es improbable. Si bien hay señales desde el oficialismo para convocar a la oposición y otros grandes actores de economía, como sindicatos y empresas, la tensa relación entre los bandos que se colocan a un lado y al otro de la grieta no alimenta la esperanza para que de una vez por todas se pongan la camiseta de la Argentina.Narcisista al fin, la clase política siempre se mira el ombligo y prioriza su propia subsistencia, el cobro de dietas frugales en tiempo y forma. El resto que se las arregle con subsidios insuficientes para enfrentar el poder de los precios en las góndolas o sueldos deteriorados que no pueden seguir el ritmo de la inflación.En un escenario electoral donde el objetivo es ganar en las urnas, el Gobierno incapaz de frenar la inflación solo tiene como opción una puesta en escena de congelamiento y control de precios para mostrarle a la sociedad que se preocupa y se ocupa del problema. Congelar los precios nunca dio resultado, y en todo caso da forma a una economía artificial que deriva en una olla a presión que, más temprano que tarde, eclosiona.En este este análisis, cabe un apunte que otra vez deja en una situación difícil al presidente, Alberto Fernández, y su concierto de contradicciones que esmerilan el valor de su palabra. Es que el jefe de Estado se había manifestado abiertamente contrario a los controles de precios cuando evaluaba al gobierno de Cristina Kirchner, antes del 2015. Sin vergüenza, pocos años después aplica y defiende lo que antes cuestionaba.En esas declaraciones advertía sobre delegar el control de precios en los pibes de La Cámpora, en la militancia. Es lo que sucede en estos días en el Conurbano bonaerense y podría ocurrir quizás en la Provincia de Santa Fe o Rafaela si los gobiernos acceden a pedidos de aquellos militantes enrolados en el kirchnerismo. El Gobierno nacional firmó convenios con las provincias, entre ellas la de Santa Fe, para garantizar el cumplimiento del acuerdo de precios en todo el país.Otra luz de alerta se enciende en el tablero de comando de esta Argentina siempre en emergencia a partir de la decisión del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de impulsar la puesta en marcha de un Observatorio Nacional de Precios con el fin de controlar el cumplimiento de la resolución que congeló el valor de casi 1.500 productos. El objetivo es coordinar la campaña de control para garantizar el cumplimiento de la resolución que congeló por 90 días los precios de 1.432 productos. Pero desde la oposición advierten que ese observatorio sólo sumaría más burocracia y hasta se superpondría con el rol cumplido por el INDEC. Incluso se cree que el Gobierno esté buscando tener mayor injerencia sobre el organismo encargado de medir las estadísticas, como ocurrió durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se manipularon los datos inflacionarios. Difícil que esta historia tenga final feliz.