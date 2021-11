El Parque Regional Rafaela se ubicará en los retardos del Amancay

Si bien el lunes pasado cuando dio este anuncio no quiso dar mayores detalles, ya que lo preponderante era la llegada de los caños del acueducto a Rafaela, -obra que durante años se le prometió a la ciudad y no se cumplió-, el gobernador Omar Perotti anticipó que Rafaela fue incluida en los proyectos de Parques Regionales, que las ciudades más importantes del país desarrollaran.

Al ser consultado por este proyecto, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino, comentó que “este Parque Regional Metropolitano, estará ubicado justamente en los retardos que se encuentran al sur del barrio Amancay; son las concesiones que están al oeste, es decir detrás de la UNRAF. Estamos trabajando precisamente para generar un lugar de esparcimiento, en el cual se realice toda una forestación autóctona”.

El lugar elegido para la construcción de este Parque Regional, es el sector que en el año 2007 había sufrido una de las mayores inundaciones que afectó a la ciudad, donde el agua había ingresado desde los campos, produciendo muchas complicaciones y despertando los reclamos de muchos vecinos.

Martino contó además, que “se pensó en recorridos destinados a generar la utilización de todo ese sector para la realización de actividades deportivas, con espejos de agua y una mirada sustentable para este lugar. La idea es que se pueda aprovechar todo ese espacio, apuntándolo a gran escala porque son aproximadamente 60 hectáreas”.

Es importante mencionar, que esto se da a partir de un acuerdo con Nación, que incluye además de Rafaela a otras dos ciudades de la provincia como lo son Rosario y Santa Fe.



AVANZA EL CENTRO

ARTÍSTICO METROPOLITANO

En medio de diferentes obras urbanísticas que están en ejecución en la ciudad, avanza la del Centro Artístico Metropolitano "La Estación" que se está llevando adelante en el emblemático predio ferroviario ubicado en el parque Los Eucaliptos, con una inversión que supera los 53 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de 13 meses.

Sobre este tema, el Arq. Diego Martino mencionó que “el Centro Recreativo está avanzando de acuerdo a lo planificado y lo que se ve ahora si uno transita por el lugar, es la parte de desarme y también ya se puede observar la renovación de algunas partes del techo, la parte externa. Estamos avanzando según lo que estaba planteado”.

Desde un primer momento, la refuncionalización de los galpones del ferrocarril, obra votada por los vecinos en el marco del Presupuesto Participativo Ciudadano, fue pensada como un espacio inclusivo y especialmente destinada a los jóvenes, que tendrán un lugar para poder divertirse, escuchar música; con bandas locales que podrán ensayar allí y después presentarse ante el público rafaelino y de la región. También, este lugar acogerá a las familias, que tendrán una nueva opción que les ofrecerá la ciudad.

En tanto, en la segunda etapa del Centro Recreativo, estará la plaza inclusiva sensorial, ubicada por delante del galpón y que surgió en el marco del Programa Innovación, donde los jóvenes fueron presentando propuestas innovadoras. Esta plaza, va a tener lo particular de lo sensorial para aquellas personas que tengan capacidades diferentes, potenciando de esta manera un espacio integrador.