El INTA asesora a Productores Unidos del Periurbano Rafaela

La Estación Agropecuaria del INTA Rafaela comenzó a realizar una tarea de asistencia técnica a Productores Unidos del Periurbano de la ciudad, una entidad que plantea que es posible llevar adelante la producción agropecuaria en las áreas cercanas a la ciudad sin poner en riesgo la salud pública y por tanto discutir cualquier proyecto que amplíe los límites agronómicos, tal como el presentado el año pasado en el Concejo Municipal."Los productores en general y en especial los periurbanos, asistimos a un clima, en el cual opiniones sin aval científico pesan más que la verdad, que, para nosotros, son los datos y evidencias científicas que guían nuestras decisiones en la producción agropecuaria. La sensación es que todos pueden instalar “verdades alternativas” a la que ofrece la ciencia", sostiene el documento que la entidad divulgó ayer. "Es aún más grave cuando quienes no están capacitados para realizar un análisis crítico de la metodología científica, toman decisiones basadas en criterios que carecen del conocimiento que los expertos poseen para la lectura e interpretación de la metodología y de los resultados encontrados. Cualquier trabajo sin rigor científico puede en este caso ser considerado valido. De allí la importancia de considerar los resultados y opiniones de los expertos de igual o mayor categoría científica en el tema y de las comisiones científicas", resalta.Asimismo, considera que "la pandemia ha sido un hecho ejemplificador en ese sentido pues tuvimos que creer y apoyarnos en la ciencia y en el método científico, nos ha demostrado que los voceros más confiables son los científicos, los organismos internacionales que reúnen a los expertos en el tema, y los organismos de salud de los gobiernos". Sin embargo, advierte que "también en esta difícil etapa tuvimos que separar la paja del trigo, no todas las alternativas que recomendaban para el control del virus, y muy difundidas, poseían evidencia científica, aún en el ambiente de la ciencia". "Hasta que, por fin, fueron las comisiones de expertos, que, al evaluar la validez científica de los resultados, demostraron que no ejercían tal control", destaca.En este marco, Productores Unidos del Periurbano de Rafaela señala: "Se discute mediáticamente nuestra forma de producir, aun cuando no existe evidencia de que haya riesgo para la salud humana y el ambiente en la actividad productiva extensiva que realizamos. Se cuestionan productos fitosanitarios que han sido aprobados por las máximas autoridades regulatorias del país en este tema: SENASA, y posteriormente aprobados por las comisiones científicas más importantes del mundo. Se duda de la efectividad de una práctica internacionalmente reconocida e implementada para el control de los riesgos que afectan la salud y el ambiente: Buenas Prácticas Agrícolas".En este contexto, la entidad recurrió "nuevamente a quienes pueden ofrecer las respuestas, los científicos: el INTA Rafaela tiene la capacidad, conocimiento y credibilidad como para guiar y acompañar al sector productivo periurbano, en la elección de las alternativas tecnológicas que permitan lograr sustentabilidad ambiental y económica, protegiendo la salud de la población, tanto urbana como rural". Agrega que "su ubicación en el sector periurbano de Rafaela, permite una mayor interacción y comprensión de los variados y complejos sistemas de producción extensiva del periurbano".Los productores periurbanos se reunieron con el director del INTA Rafaela, Ing. Jorge Villar, y en este marco el próximo viernes en las instalaciones del organismo asistirán a un encuentro en el que se informará y se discutirá sobre alternativas tecnológicas para implementar en la zona de restricción de aplicación de productos fitosanitarios de síntesis química."Así como ha sucedido en la pandemia, deberíamos separar la paja del trigo, y escuchar todos: vecinos de la ciudad, políticos, medios de difusión, etc.; a quienes, a través de sus trayectorias como investigadores, y contando con el reconocimiento de sus pares a nivel nacional e internacional y otras instituciones, ayudan a encontrar las mejores soluciones para todos", concluye la entidad.