ROMA 31 (Enviada especial NA). - El presidente Alberto Fernández afirmó que "Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares el año que viene" de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y consideró que "está claro que lo que firmó (el ex presidente Mauricio) Macri es imposible de cumplir".

"Es evidente que Argentina no puede pagar 19.000 millones de dólares el año que viene, estamos trabajando para que podamos lograr un acuerdo que sea sostenible", resaltó el jefe de Estado durante una entrevista con los medios que integran la comitiva oficial, entre ellos Noticias Argentinas.

En ese marco, Fernández apuntó contra la gestión de Cambiemos: "Está claro que lo que firmó Macri es imposible de cumplir y que fue un acuerdo de un plan que propuso el Fondo y que en la primera revisión se demostró su fracaso".

Un poco antes, Alberto Fernández calificó como claves "las menores tasas y plazos de pago más extensos" de deuda externa, al exponer en Roma durante la segunda sesión plenaria de la jornada final de la Cumbre de Líderes del G20. En el panel cuya temática fue "Cambio Climático y Medio Ambiente", Fernández consideró "claves" los "canjes de deuda por acción climática, las menores tasas y plazos de pago más extensos" de la deuda externa.

"El deterioro de la casa común reclama revisar sus cimientos. No es suficiente con una renovación cosmética. Necesitamos identificar los avances en tecnologías limpias como bienes públicos globales", subrayó.

En ese marco, el Presidente advirtió: "Sin multi-lateralismo ambiental, estaremos corriendo todos hacia el abismo. Como el General (Juan Domingo) Perón alguna vez lo señalara para nuestra Argentina, al mundo lo salvamos entre todos, o al mundo no lo salva nadie ".

Además, insistió en destacar la prioridad en "avanzar en acuerdos sostenibles en materia de deuda externa" e "identificar los avances en tecnologías limpias como bienes públicos globales". "La justicia ambiental requiere justicia financiera global. Sin financiamiento sostenible no habrá desarrollo sostenible", enfatizó.

En ese escenario, Alberto Fernández señaló que "los recursos para la implementación del Acuerdo de París siguen siendo insuficientes, especialmente para los países más desfavorecidos". "Son los países desarrollados quienes más se beneficiaron del uso intensivo de los recursos ambientales del planeta durante los últimos siglos. Por eso es esencial el concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas", resaltó el Presidente.

En otro tramo de su discurso, Fernández afirmó que "la acción climática y ambiental ocupa un lugar central en las políticas públicas de la Argentina". "Elevamos nuestra Contribución Determinada Nacional un 27,7% respecto a la de 2016, dos puntos adicionales a la ya presentada en 2020. Se trata de un esfuerzo considerable y consistente con la meta de 1,5° grados centígrados y con la neutralidad de carbono al 2050", describió.

El jefe de Estado relató: "Estamos tomando medidas para incrementar el uso de energías renovables y medidas de eficiencia energética en la industria, el transporte y la construcción". "Nuestra agenda ambiental también incluye la promoción de tecnologías para la reducción de las emisiones de metano, el impulso a la producción de hidrógeno y acciones para erradicar la deforestación ilegal", agregó.

Para Fernández, "los países que produjeron la mayor huella ambiental son los mismos que dominan las tecnologías que pueden reducir el impacto de la producción sobre el medio ambiente". "Esta transición tendrá sobre ellos un efecto positivo, no solo en materia ambiental, sino sobre la producción y el empleo. En cambio, el desafío es enorme para los países en desarrollo y de renta media, como el que yo represento", manifestó.

Al respecto, el Presidente afirmó que para la Argentina "el impacto de esta transición puede ser negativo en términos de cohesión social". "Al mismo tiempo y dada la primarización de nuestras exportaciones, es imprescindible que las nuevas reglas ambientales estén respaldadas en evidencia científica para que no constituyan una barrera injustificada al comercio", concluyó.



El documento final del G20 incluyó un pedido al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que revise su política de sobrecargos, en sintonía con el reclamo que viene haciendo la Argentina en ese sentido, algo que fue bien recibido por la comitiva que encabeza el presidente Alberto Fernández en Roma.

Los líderes que participaron del G20 este sábado y domingo en Roma también reclamaron al organismo de crédito multilateral la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para proporcionar financiación asequible a largo plazo a los países de ingreso medios y bajos. Pidieron, además, la canalización voluntaria de parte de los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados para ayudar a los países vulnerables.

Se trata de los dos objetivos que el Presidente buscaba conseguir de la declaración de la Cumbre, para favorecer la postura argentina en el marco de la negociación con el FMI por la deuda local. "Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios", afirmó el documento final de la Cumbre.

El documento, a la vez, habla de la arquitectura financiera internacional y reitera el compromiso de los integrantes del G20 de apoyar "el fortalecimiento de la resiliencia financiera a largo plazo y el apoyo al crecimiento inclusivo, inclusive mediante la promoción de flujos de capital sostenibles, el desarrollo de los mercados de capital en moneda local y el mantenimiento de una Red de Seguridad Financiera Global fuerte y eficaz, cuyo centro sea un FMI fuerte, basado en cuotas y con recursos adecuados".