TP: retornó al podio Maximiliano Andreis

Maximiliano Andreis (Corsa) estaba necesitando cortar una racha adversa con un buen resultado y lo consiguió este domingo en la Clase 2 del Turismo Pista, en el autódromo "Ciudad de Río Cuarto".En una jornada pasada por agua, el rafaelino se dio el gusto de sumar puntos importantes en el campeonato, que lo vuelve a tener entres los diez mejores, al cabo de una final que ganó de manera brillante Luciano González (Corsa), tras haber partido desde el 24° lugar, escoltado por Santiago Tambucci (Celta) y el representante de la "Perla del Oeste".Un caso muy especial fue el del también rafaelino Máximo Gauchat (Corsa), que estuvo a punto de conseguir su primera victoria. Sin embargo, luego de ocupar la segunda ubicación en pista fue recargado con un puesto, quedando en ese momento tercero, pero luego fue excluido en la técnica y se quedó con las manos vacías en el "Imperio del Sur Cordobés".Respecto del susanense José Luis Costamagna (VW Up) terminó 13°, mientras que Ricardo Saracco (VW Up) culminó 20° en la divisional intermedia.1° Luciano González (Corsa), en 35m28s396; 2° Santiago Tambucci (Celta) a 1s620; 3° Maximiliano Andreis (Corsa) a 1s900; 4° Federico Viva (VW Up) a 2s657; 5° Matías Depetris (VW Up) a 3s755; 6° Claudio Cruzado (Corsa) a 4s597; 7° Gabriel Melián (VW Up) a 5s468; 8° Matías Signorelli (Corsa) a 5s849; 9° Julián Módica (Corsa) a 6s465; 10° Fernando Iglesias (VW Up) a 6s678… 13° José Luis Costamagna (VW Up) a 8s637… 20° Ricardo Saracco (VW Up) a 14s792.