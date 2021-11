Edgardo Peretti presenta su novela “El carnaval cambia de barrio”

Edgardo Peretti lanza su nueva novela. La obra, ordenada como la número veinte del periodista y escritor, lleva por título “El carnaval cambia de barrio”.En la misma, el autor vuelve a su temática barrial, eje motivacional de su obra, tras incursionar en un trabajo político/policial que vio la luz a principios de este año con el título “Fiolo&Fracasado”.Peretti, quien desarrolló gran parte de su carrera en periodismo en las páginas de LA OPINIÓN, también es autor de “Félix, el sacristán del diablo”, “El faro de Lehmann”, “El 54”, “Karlovich-Karlovich”, “Colorado Ayacucho”, “Don Sema”, “Nunca le ganamos, “El arco de la esperanza”, “El velorio del tío Pedro” (editado por la Universidad Nacional del Litoral), “La lonja”, “La oscura existencia del Bayo Pellegrini”, “Rejunte”, Estación Romilda”, entre otros.Como es costumbre en este autor, la novela no tendrá presentación formal.La ciudad a principios de los setenta. Espacio de hábitos y costumbres pueblerinas que se reiteran, aunque nadie piensa que el mundo está por cambiar. En un rincón de la población, en un barrio, los vecinalistas se preparan para organizar los tradicionales carnavales al igual que en los últimos veinte años.Sin embargo los hechos que se vienen cambiarán el mapa: el intendente ya no le tiene confianza y decide que el carnaval cambie de barrio. Sospechas, enojos y reuniones que no llegan a nada. El conato de rebelión languidece por falta de apoyos.Un hecho policial conmueve a la ciudadanía, pero nadie se da por enterado, salvo la policía que quiere anotarse un triunfo. Dos científicos arriban para concretar estudios en la laguna que está detrás del frigorífico y se convierten en notorios protagonistas e inesperados actores de una situación que pasará – en un rato- de comedia a un drama.Afortunadamente, en medio del carnaval, la vida sigue.