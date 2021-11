Debido al clima, las obras del FTR al aire libre de hoy se realizarán en las locaciones alternativas

En el día de ayer se desarrolló la tercer jornada de la 16ta edición del Festival de Teatro de Rafaela. Sin embargo, llegando al final del evento, algunas funciones debieron ser suspendidas debido a la sorpresiva lluvia que no permitió que las obras previstas para el aire libre se lleven a cabo.

El evento inició a las 11 hs. con una ronda de devoluciones que se realizó en el Museo Histórico Municipal hasta las 13 h y siguió a las 18 y 20:30 h con funciones de "Nombrarte Recuerdo" en La Máscara, un trabajo colectivo bajo la dirección de Gustavo Mondino, que se estrenó en 2019.

"Un grupo de teatro prepara su obra de autoficción: la propia experiencia se vuelve material escénico, construye relatos desde la intimidad, el amor, lo incierto, el dolor. Las palabras intentan nombrar aquello que vibra en el cuerpo, la piel es una bitácora de eso que fueron y lo que son: muestra y esconde recuerdos. Habitar la escena es desandar heridas devenidas en cicatrices", reza su sinopsis.

Luego, a las 21 hs. se desarrolló "La casa de las palomas" en el Teatro Lasserre, una comedia romántica dirigida por Victoria Hladilo.

"Mientras intenta festejar el cumpleaños de su pequeño hijo, una mujer debe lidiar con los requerimientos de toda su familia. Un marido que la critica, una empleada que no ayuda, un animador que la confunde, un padre que está deteriorado y una madre que la presiona. Así, una fría cocina de un salón alquilado se convertirá en el hervidero de las circunstancias de esta familia. Donde circularán panchos, tortas, juegos y canciones; pero también palomas, batallas, billetes y amores", expone la síntesis de la obra.

No obstante, ayer también se iban a realizar dos obras aptas para toda la familia al aire libre, las cuales fueron suspendidas a causa de la lluvia.

En primer lugar se encuentra "Ana y Wiwi", el show de títeres dirigido por Lorena Romanin, el cual se iba a realizar a las 18 hs. en la Sociedad Rural.

"Ana es una nena de 10 años que vive con su papá en el campo. Un buen día su padre, que es el capataz del campo, ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la vida de Ana se llena de alegría. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo decide llevarse a Wiwi para venderla. Ana estará dispuesta a todo para salvar a su mejor amiga. ¿Lo logrará?".

En segundo está "Qué hermosa kermesse", un espectáculo musical bajo la dirección de Ciertas Petunias. "Cinco mujeres logran participar en el gran concurso de talentos que se desarrolla en la prestigiosa y tradicional kermesse anual de un pueblo. El certamen las desafía a competir en diferentes categorías. Las concursantes se han preparado para todas y cada una de ellas. Interpretan así, frente al jurado, un abanico de estilos musicales y diferentes coreografías. En cada disciplina propuesta aprovecharán para demostrar su potencial artístico. Y no quedarán a un lado sus propias inquietudes, desequilibrios emocionales y conflictos grupales".

Como consecuencia del sorpresivo temporal que no dio tiempo a mudar las obras a los lugares alternativos que están previstos para los casos de lluvia, la función de ayer de "Ana y Wiwi" se reprograma para hoy a las 18 hs. en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, y la de "Qué hermosa kermesse" se realizará a las 19:30 hs. en La Máscara.

De la misma manera, debido al pronóstico previsto para hoy, las funciones de las obras que se iban a desarrollar al aire libre se llevarán a cabo en los lugares previstos como plan b. En el caso de "Ana y Wiwi" será en el Salón de la Rural y en el de "Qué hermosa kermesse" en el Cine Belgrano.

"Los plan b de hoy (domingo) no se pudieron implementar porque tuvimos buen clima hasta las tres de la tarde y eso ya no te da tiempo de hacer un cambio de locación", explicó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

Asimismo, se recuerda que hoy se podrá disfrutar "Noches Blancas" a las 21:30 hs. Se trata de una obra dirigida al público adulto, producida en el marco de los Laboratorios de Creación del FTR21, impulsados por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rafaela. "Bajo el mismo cielo, un recorrido de instantáneas de las vidas de distintas personas se presentan y entrecruzan en una noche de primavera como una ofrenda que sana aquello que se pierde".



Entradas para espectáculos del FTR

Quienes quieran comprar sus entradas pueden hacerlo a través de la página del Festival: www.rafaela.gob.ar/festivaldeteatro. En tanto que para las funciones gratuitas podrán retirarlas en boletería (funciona en el CCVM, ingresando por calle Carcabuey, hasta el domingo 7 de noviembre inclusive, de 12:30 a 15:30) o 30 minutos antes, en el lugar de la función.