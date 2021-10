Un buen sábado para nuestros pilotos en TP

El susanense José Luis Costamagna (VW Up), con su segundo puesto en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Pista, que se desarrolló ayer en el autódromo "Ciudad de Río Cuarto", en la provincia de Córdoba, consiguió su mejor resultado parcial en la categoría.También lograron meritorias posiciones los rafaelinos Máximo Gauchat y Maximiliano Andreis (ambos con Corsa), quienes fueron quintos en sus respectivas series disputadas en el trazado del Imperio del Sur Cordobés, en tanto que se ubicó noveno Ricardo Saracco (VW Up), de acuerdo con estas clasificaciones oficiales:1° Santiago Tambucci (Celta), en 9m24s195; 2° José Luis Costamagna (VW Up) a 1s007; 3° Federico Viva (VW Up) a 2s677; 4° Claudio Cruzado (Corsa) a 3s792 y 5° Gastón Fontana (Corsa) a 5s283.1° Matías Depetris (VW Up), en 9m11s268; 2° Alejo Cravero (VW Up) a 48 milésimas; 3° Facundo Ríos (VW Up) a 1s182; 4° Pablo Vázquez (VW Up) a 1s275 y 5° Máximo Gauchat (Corsa) a 1s753.1° Franco Fauret (VW Up), en 8m13s521; 2° Matías Cravero (Corsa) a 615 milésimas; 3° Franco Nazi (Fiat Mobi) a 749; 4° Fernando Iglesias (VW Up) a 1s006; 5° Maximiliano Andreis (Corsa) a 2s571… 9° Ricardo Saracco (VW Up) a 11s603.la final de la Clase 2, que marcará el cierre de la actividad para la división intermedia, se pondrá en marcha esta mañana a partir de las 11:00.