La quinta del Femenino

Este domingo, y luego de la participación en la etapa clasificatoria en el torneo provincial disputado en Vera el fin de semana pasado, se reanuda el torneo Clausura de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de la fecha 5.

En el estadio Germán Soltermam: 11.30 hs Ben Hur vs Ferro Dho San Cristóbal, 13hs Libertad vs Argentino Vila (Reservas 9hs), 15.30hs 9 de Julio vs Sportivo Norte (Reservas 10.15hs).