Jugadores de Tacural increpan y agreden al árbitro Vacarone

Esta vez, en otro triste episodio de Liga Rafaelina de Fútbol, la violencia se hizo presente en Sunchales. El encuentro entre Libertad y el Deportivo Tacural, por la primera fecha del Clausura de Primera A, tuvo que ser suspendido a los 22 minutos del complemento tras una brutal agresión al árbitro del partido por parte de jugadores de Tacural. No se aprende más.En un partido parejo y con mucha fricción en el medio, y con un campeonato que recién se pone en marcha…., Libertad lograba abrir el marcador a los 15 minutos del complemento por intermedio de Agustín Costamagna. Dicha acción fue lo que desencadenó la locura de todo Tacural, que reclamó una falta a su favor en el inicio de la jugada, que a la postre derivó en el tanto del conjunto local.Enzo Fernández y Marcelo Herrera saltaron a disputar una pelota en el medio campo, cayeron al piso y Vacarone cobró falta a favor de Libertad, la cual jugó rápido en los pies de Mansilla para encontrar solo a Costamagna y convertir el gol. Ni bien la pelota ingresó al arco de Tacural, se desató la locura.Los habituales reclamos al árbitro, acompañados de empujones, no terminaron ahí. David Olmos (3), fuera de sí, y Marcelo Herrera agredieron a Vacarone con golpes de puño (bien se pueden apreciar en las imágenes) e incluso el defensor tuvo que ser sacado por auxiliares del campo de juego. Ambos fueron expulsados por el árbitro, que al parecer iba a continuar con el encuentro pero luego de unos instantes, y de seguir con los reclamos todo Tacural, decidió suspender el encuentro.Alderete; Grabenvarter, Díaz, Lencina y Correa; Costamagna, Mansilla, Visetti y Fernández; Quiroga y Girard.Unrein, Cejas, Acosta, Triverio, Rivero y Lehmann.J. Garello.Celiz; Enrici, Ibarra, Moino (Dacci) y Olmos; Penaccino, Gutiérrez, Herrera y Suárez; Mandrile y Tejeda. Suplentes: Lastra, Galván, Ibáñez, Suárez, Dunky y Junco. DT: C. Eijo.15m ST Costamagna (L).encuentro suspendido a los 22m del complement por agresión al árbitro.Plácido Tita.Guillermo Vacarone.Ayrton Isasa y Nicolás Costamagna.5-0