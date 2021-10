Sigue la primera del Clausura

Este domingo tendrá continuidad la fecha 1 del torneo Clausura, en Primera A y B, de Liga Rafaelina de Fútbol, ​​que ya algunos encuentros disputados, y en el caso de Libertad vs Tacural, suspendido (ver aparte).

Este domingo se presentará el campeón del Apertura, 9 de julio que ocurrió en Brown de San Viccente. También se jugará en Barrio Parque, Ben Hur vs Ferrocarril del estado. Peñarol irá a Aldao y en María Juana, Talleres después al Deportivo Ramona.

EL PROGRAMA

HOY.

16hs Ben Hur vs Ferrocarril del Estado (Ángelo Trucco), Dep. Aldao vs Peñarol (Guillermo Tartaglia), Talleres María Juana vs Dep. Ramona (Gonzalo Hidalgo). 20hs 9 de Julio vs Brown San Vicente (Mauro Cardozo).

YA JUGARON. JUEVES. Argentino Quilmes 1 - Atlético de Rafaela 2, Unión de Sunchales 0 - Sportivo Norte 3. VIERNES. Florida de Clucellas 0 - Bochófilo Bochazo 0, Libertad 1 - Dep. Tacural 0 (suspendido a los 22m ST).

EN LA PRIMERA B

El clausura de la Primera B tuvo un adelanto de día viernes, con la victoria de San Martín de Angélica 1-0 ante Zenón Pereyra, por la Sur en su zona A, y este domingo, desde las 16hs, se completará la fecha con el resto de los partidos.

Norte. Zona A. Ind. San Cristóbal vs Sp. Roca (Darío Suárez), Belgrano vs Moreno (Claudio González). Zona B. Arg. Vila vs Dep. Bella Italia (Facundo García), San Isidro vs Tiro Federal (Rodrigo Pérez). Zona C. Sp. Aureliense contra Ind. Ataliva (José Domínguez).