Kiss confirmó su último show en Argentina

El legendario grupo estadounidense de heavy metal liderado por Paul Stanley, Kiss, llega a Argentina por última vez el 23 de abril de 2022 al Campo Argentino de Polo, como parte de la gira internacional “End of the road world tour”."Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años", expresaron en un comunicado de prensa.En esa misma línea, agregaron: "Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... sin pedir disculpas e imparables".Los tickets para el recital se pueden obtener a través de All Access (https://www.allaccess.com.ar/event/kiss). Además, según informaron, ofrecerán la oportunidad de adquirir un paquete limitado de Meet & Greets.Cabe aclarar que la banda iba a visitar nuestro país el 9 de mayo del año pasado, pero tuvieron que reprogramar la fecha debido a la pandemia de coronavirus.Sin duda, KISS deja una huella en la historia de la música a nivel global: sus shows en vivo se consagraron como los más emblemáticos de la historia del Rock'n Roll, tienen vendidos más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y cosechó miles de fanáticos de todas las generaciones a través de la familia KISS Army.