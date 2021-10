Sin casos en Sunchales

SUNCHALES ( De nuestra agencia).- Tras el caso anunciado el pasado lunes, todos los reportes epidemiológicos difundidos por el Municipio no registraron nuevas personas positivas.

Así ocurrió con el último reporte difundido el pasado viernes en el que no se registraron casos positivos, hay 1 solo positivo activo, las personas que se recuperaron son 4421, en el Hospital Dr. Almícar Gorosito no hay pacientes Covid internados y los fallecidos son 74.