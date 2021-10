4 Años de prisión a quien quiso robar en la "Puma"

Un hombre de 30 años identificado como Ángel Luis Cornejo fue condenado a cuatro años de prisión por haber cometido delitos contra la propiedad en Sunchales, Presidente Roca y Rafaela. Además, fue declarado reincidente.

La sentencia fue impuesta por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia realizada en los tribunales rafaelinos. Por su parte, el fiscal que llevó a cabo la investigación es Martín Castellano, quien informó que “Cornejo reconoció su responsabilidad penal y la magistrada consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos”.



ESTACIÓN DE

SERVICIOS

Castellano relató que, “durante los últimos minutos del sábado 14 de agosto de este año, Cornejo intentó perpetrar un robo [...] Fue en una estación de servicios ubicada en la intersección de la ruta número 34 y la calle Luis Maggi de Rafaela”, explicitó.

Castellano narró que “el condenado ingresó al local portando un revólver calibre 32 y, aunque no era apto para el disparo, amedrentó a las personas que estaban allí”. Según contó, “obligó a las víctimas a acostarse en el suelo, las instó a que le dieran las pertenencias que llevaban consigo y utilizó el arma para golpear a un hombre”.

“En el marco de la situación violenta, un empleado del comercio le entregó al agresor una billetera con 3.320 pesos”, manifestó el fiscal. “Entonces, Cornejo se apoderó de forma ilegítima del dinero y huyó en bicicleta”, sostuvo.

No obstante, relató que “uno de los hombres intimidados persiguió al condenado y lo alcanzó en la esquina de Zabala y Emilio Galassi”, y agregó que “mientras forcejeaban, llegaron miembros de la fuerza de seguridad que aprehendieron al atacante y le impidieron concretar su accionar delictivo”.



VÍA PÚBLICA

“Minutos antes de las 20:00 del sábado 28 de agosto de este año, Cornejo se apoderó ilegítimamente de una motocicleta que estaba estacionada en calle Alem al 1.000 de Sunchales”. Con todo, destacó el Fiscal que “si bien el condenado tuvo el vehículo en su poder durante casi media hora, fue aprehendido por personal policial en la ruta nacional número 34”. En tal sentido, aclaró que “los uniformados secuestraron la motocicleta y su dueña pudo recuperarla”.



EN UNA OBRA EN

CONSTRUCCIÓN

Además, Castellano indicó que “cerca de las 9:00 de la mañana del martes 13 de abril de este año, Cornejo cometió uno de los ilícitos de forma coordinada con otras personas”. Al respecto, detalló que “el hecho ocurrió en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 102 de la ruta provincial número 70 (jurisdicción de Presidente Roca)”.

“El condenado y sus acompañantes llegaron al lugar en una camioneta conducida por un hombre que desconocía las intenciones de quienes iban a bordo”, sostuvo Castellano. “Una vez en el campo, los atacantes forzaron las medidas de seguridad de una tranquera de acceso y sustrajeron 62 chapas de diferentes medidas de una obra en construcción”, relató.

“Sin embargo, la conducta delictiva no logró concretarse a raíz de la oportuna intervención de agentes policiales que advirtieron la situación y aprehendieron a Cornejo y a las otras personas que trataron de llevarse bienes ajenos”, valoró el fiscal.