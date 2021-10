Un sábado caluroso con tierra y viento caliente

Una semana caliente hemos soportado en Rafaela y en gran parte del país con temperaturas que coquetearon con los 40°, quizás como anticipo del verano que viene. De todos modos, desde este domingo las temperaturas volverán a ser algo más primaverales aunque con posibilidades de lluvias, según el pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN).Lo cierto es que el sábado transitó con reclamos por escasa presión de agua potable en diversos sectores de la ciudad. Incluso varios vecinos efectuaron consultas a este Diario, desde Central Córdoba, Alberdi, Fátima y Mosconi entre otros.Como en los días anteriores, este sábado también tuvo viento caliente desde el norte que abraza, quema y causa malhumor a la vez que genera una sensación de tierra suspendida en el aire todo el tiempo. En los caminos que rodean a la ciudad el polvo se levanta cada vez que pasa un auto y queda una nube que reduce sustancialmente la visibilidad."No se puede bicicletear más en los caminos de la zona, la tierra es tremenda, todo el tiempo masticás polvillo y sino usás lentes, los ojos te quedan a la miseria", dijo un ciclista que volvía por bulevar Lehmann de su recorrido de los sábados a la tarde. "Imposible el calor, en lugar de llevar la botellita con agua hay que llevarse un bidón de 20 litros", agregó.Otro de los lugares donde la tierra es un problema es en la Ruta 34 entre Rafaela y Susana donde un tramo está en obras, con múltiples desvíos. Remolinos de viento levantan el polvo y complica la visión de los conductores, aunque en esos sectores es necesario transitar a baja velocidad.Lo cierto es que según el SMN ayer a las 15 la temperatura llegó a los 36,5°C y una sensación térmica que estaba en casi 38°C. En tanto, la estación automática Clima Rafaela reportó como marca máxima de este sábado 35,5°C a las 16 hs.Más allá del sol y el viento caliente, la tradición del fútbol del sábado por la tarde se mantuvo aunque con las quejas de los jugadores de todas las edades. A aquellos que les tocó el horario de las 14 se les hizo cuesta arriba mantener el ritmo. "Está imposible, nos derretimos, no podemos levantar las piernas" testimoniaron un par de jugadores de más de 40 años después de jugar en el primer turno del predio marista. "Estamos todos colorados, así nos dejó el sol", agregaron.Otra de las postales del sábado a la tarde eran los jóvenes rumbo a la zona de quintas, donde la temporada de pileta ya está en marcha. "El agua está fresca, pero como hace tanto calor afuera cuando te metés no sufrís excepto esos primeros 10 segundos, después es un alivio estar adentro de la pileta", sostuvo un hombre que a esa altura de la tarde ya estaba "manguereando" el auto y regando frente a la casa quinta para "aplacar la tierra".En la Plaza 25 de Mayo no faltaron los chicos que aprovecharon la fuente para mojarse los pies y buscar un alivio a la temperatura. En el Parque Apadir hubo también chicos que aprovecharon un chorrito de agua para refrescarse. Todo era bienvenido para combatir el calor.En tanto que este domingo, las condiciones climáticas podrían cambiar según el SMN. En la madrugada estará mayormente nublado mientras que la temperatura máxima prevista es de 32°C, con posibles chaparrones por la mañana (de 10 a 40% de probabilidad de ocurrencia) y tormentas aisladas hacia la noche. A la tarde habrá un poco de nubes y algo de sol. Para este lunes la máxima será de 24°C con un pronóstico de tormentas aisladas para toda la jornada.