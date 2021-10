"Un sistema financiero para el desarrollo productivo"

La candidata a senadora nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, se reunió con las autoridades de la Asociación Bancaria de Rosario, con quienes dialogó sobre distintos aspectos de la realidad nacional y de la situación de los trabajadores del sector en particular.

Acompañada por el candidato a diputado nacional y ex ministro de Economía, Gonzalo Saglione, García comentó que unos de los ejes del encuentro fue “un tema con el cual creemos que la democracia está en deuda, que es la ley de entidades financieras. Hoy nuestro sistema, que es el que apalanca el crédito y el desarrollo productivo del país, todavía se rige por una ley de la dictadura”, señaló.

“Por eso, desde el 14 de noviembre, vamos a trabajar en el Congreso de la Nación por un sistema amplio y no concentrado, que tenga como mira el desarrollo de nuestra pequeña y mediana empresa, de nuestros industriales, nuestros trabajadores; que sea un sistema crediticio y de inversión que realmente sirva para apalancar el crecimiento económico”, describió la actual diputada provincial.

En ese sentido, Saglione indicó que, en comparación con los demás países de la región, “Argentina tiene una muy baja tasa de crédito interno al sector privado, a pesar de contar con tasas de ahorro similares. Según datos del Banco Central, los préstamos bancarios al sector privado a agosto de 2021, apenas representaban el 45% de los depósitos del sector privado. La política macroeconómica debe generar las condiciones para favorecer un mejor acceso al financiamiento de las familias y las empresas”, apuntó.

Asimismo, los candidatos del FAP charlaron con los dirigentes gremiales “sobre la pospandemia, donde se han modificado algunas tareas y puestos de trabajo, incorporando tecnologías y diferentes procesos, en condiciones que deben respetar a la calidad de vida del trabajador”, según indicó García.