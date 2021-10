Sobre la derogación de la Ordenanza Nº 4946

El último jueves, en la sesión ordinaria, se definió finalmente derogar la Ordenanza N° 4946 que establece los mecanismos por medio del cual el Jefe de Gabinete y los funcionarios del Ejecutivo Municipal deben concurrir dos veces al año a informar sobre la gestión. Se acordó avanzar con una nueva norma, más ágil y productiva.Al respecto, Germán Bottero, como presidente del Concejo Municipal analizó la decisión: “Nosotros entendimos que el espíritu de la norma la valoramos y la respetamos, pero se había desvirtuado el sentido; venía a ser un monólogo de la Jefatura de Gabinete, sea quien sea que esté; un monólogo hablando de los temas que al Ejecutivo le interesa hablar, algunas preguntas que los concejales podían hacer y muchas otras quizás que se hacían y como no formaban parte del discurso oficial, la pregunta se la llevaba y la respuesta llegaba días más tarde por escrito.“Entendíamos que esa no era la idea, sino que la idea era generar un intercambio, un ida y vuelta con preguntas y repreguntas si surgiesen dudas, por eso lo que hicimos es derogar esa norma y vamos a votar el próximo jueves una nueva, donde todo este informe que entienda pertinente hacer Jefatura de Gabinete, se va a mandar por escrito y no en forma oral en el Concejo. Cuando el Concejo tenga ese informe por escrito, ahí sí habilitamos un ida y vueltas con preguntas, y en base a eso los concejales van a poder profundizar algún tema determinado, inclusive temas que no puedan haber sido puestos como prioritarios por Jefatura de Gabinete”, destacó el presidente.“Estamos hablando de un proceso de intercambio formal, donde cumplidos todos estos plazos previos, ya no va a ser un monólogo, sino que va a ser un encuentro para empezar a responder las preguntas en base al informe presentado y que los concejales consideraron pertinentes”, finalizó Bottero.