“El pedido del Concejo para tener su espacio propio es de larga data”

En las últimas horas se conoció que Rafaela y la provincia firmarán un convenio a partir del cual el Estado local cederá el terreno de una hectárea lindante a la ruta 34 conocido como el Predio de la Flor; a cambio, la administración provincial se compromete a que el Concejo Municipal tenga su propio edificio.

Consultado sobre el tema, el presidente del Cuerpo Legislativo, Germán Bottero, expresó: “En realidad los detalles que tenemos son pocos, teníamos una charla con el Gobernador (Omar Perotti) hace un tiempo atrás, donde él había manifestado que la justicia estaba buscando un traslado completo de Tribunales y que eso podía abrir la posibilidad de crear un centro cívico donde otras instituciones puedan acercarse”.

“El pedido del Concejo para tener su espacio propio es un pedido de larga data, de hace mucho tiempo. El Concejo siempre tuvo su proyecto para ubicar se sede propia en lo que actualmente es la explanada que está pegada a la Municipalidad. Es más, esa explanada estuvo proyectada como lugar donde se iba a construir el Concejo Municipal y por diferentes cuestiones nunca se hizo. Está claro que la urgencia nunca es construir un edificio al Concejo que funciona en el sexto piso del edificio municipal y por eso pasó tanto tiempo y no se avanzó. Ahora aparece esta idea y nos parece importante e interesante, porque terminaríamos de despegar la Municipalidad de este otro poder que es el Concejo”, explicó el legislador.

Bottero dijo que “muchas veces nos confunden, nuestra ubicación no es cómoda, estar en el sexto piso del Palacio Municipal y porque además el Ejecutivo y sus secretarios necesitan más lugar, con lo cual liberando este sexto piso sería rápidamente utilizado por el gabinete; esa es la idea y por ahora no tenemos más conocimiento que esto que se hizo público”.

Respecto a la importancia de contar con edificio propio, el radical subrayó que “el Ejecutivo y el Legislativo son poderes del estado distinto y tenemos funciones diferentes, por eso separarnos físicamente va a colaborar con el tratamiento del Concejo Municipal y un poco también con acercarnos a la gente. Sabemos que el sexto piso no es un lugar cómodo, accesible y quizás pensar en un sitio con más accesibilidad sería importante y pondría al Concejo Municipal más cerca de la ciudadanía”.