Fernando Ferrara será el sucesor del Chapa Retegui

BUENOS AIRES, 30 (NA).- La Confederación Argentina de Hockey (CAH) anunció que Fernando Ferrara será el nuevo entrenador del seleccionado femenino de hockey sobre césped, denominado "Las Leonas", en reemplazo de Carlos "Chapa" Retegui, quien se aleja del cargo luego de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Después de varios años consecutivos al mando de las Leonas, Carlos Retegui dio un paso al costado y ya no integrará el cuerpo técnico de los seleccionados argentinos", informó la CAH en su sitio oficial, en referencia al técnico más ganador de la historia de la disciplina en la Argentina.

Ante esto, la confederación señaló: "Quien asumirá la posta será Fernando Ferrara, actual entrenador del seleccionado Sub 21 - las Leoncitas- y quien también supo trabajar junto a las Leonas en los últimos años como asistente técnico".

Como jugador, Ferrara participó de tres Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996) y, como entrenador, estuvo al frente del Seleccionado femenino de Italia durante ocho temporadas.

"Con aires renovados, las Leonas deberán prepararse para los compromisos más importantes de la próxima temporada: la Copa Panamericana (Enero 2022) clasificatoria al Mundial que se desarrollará en julio en España y Países Bajos, y la tercera edición de la FIH Pro League", continuó la CAH.

Por último, cerró: "El flamante entrenador de las Leonas estará acompañado por la ex Leona Alejandra Gulla, como asistente técnico, al igual que Santiago Capurro y Mario Almada. La preparación física estará a cargo de Diego Ferrari mientras que Gonzalo Romero será el video analista".