Boca recibe a Gimnasia

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Boca, que tiene la cabeza en las semifinales de la Copa Argentina, y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán hoy en un partido enmarcado por el aura de Diego Maradona, el fin de semana que hubiera festejado su cumpleaños 61, con el equipo del que es ídolo y en el que era entrenador al momento de su muerte.El encuentro en el estadio "La Bombonera" se disputará a partir de las 20:15 con arbitraje de Ariel Penel y televisación de Fox Sports.El "Xeneize", que viene de perder 2-0 ante Vélez, necesita recuperar la confianza porque el miércoles próximo afrontará las semifinales de la Copa Argentina contra Argentinos.Pero no puede quedar a un lado la Liga Profesional, porque tiene 52 puntos en la tabla anual, una menos que Talleres y dos por encima del Lanús, en la carrera por clasificar a la Copa Libertadores.Gimnasia, en tanto, levantó el rendimiento con la llegada de Néstor "Pipo" Gorosito, ya que perdió solo uno de los últimos ocho y hace cuatro encuentros que suma de manera consecutiva.15.45hs Arsenal vs Sarmiento, Platense vs Atlético (T), 18hs Banfield vs Vélez, 18hs Talleres vs Huracán.15.45hs Unión vs Rosario Central, San Lorenzo vs Godoy Cruz, 18hs Newell's vs Independiente, 20.15hs Estudiantes vs River.19hs Patronato vs Colón, 21.15hs Central Córdoba vs Aldosivi.Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Cristian Medina, Esteban Rolón, Agustín Almendra; Edwin Cardona; Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Lucas Licht; Matías Pérez García, Emanuel Cecchini, Brahian Aleman, Johan Carbonero; Lucas Rodríguez y Rodrigo Holgado. DT: Néstor Gorosito.