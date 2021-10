¡Atlético se reencontró con la victoria!

Atlético de Rafaela le ganó anoche en su estadio a All Boys por 2 a 0 en el partido que abrió la fecha 32ª de la Primera Nacional, en la zona B.

La “Crema” se quedó con el triunfo gracias a los tantos de Claudio Bieler (25m PT) y Cristian González (23m ST).

En lo que fue el debut de Gonzalo Del Bono como DT interino, tras la salida de Walter Otta, un Atlético con muchos juveniles cortó la racha de tres derrotas seguidas y consiguió la tan ansiada victoria para tener el final más decoroso posible de temporada.



Atlético fue más efectivo que el ‘Albo’ y justificó la diferencia. En el primer tiempo la visita tuvo dos claras que el travesaño salvó a Pezzini. La primera, un cabezazo de Persia, y luego un remate de Rodríguez.

El primero del elenco albiceleste llegó luego de una gran presión del juvenil Tomatis en el medio campo, que ‘durmió’ a Maidana para asistir de gran manera al Taca y el goleador, de frente al arco no perdonó.



En el complemento, la visita no fue el mismo que en los primeros 45 y Atlético lo supo llevar. Dominó las acciones y no sufrió mayores sobresaltos. Luego de un tiro libre violento de Bieler, Cristian González aprovechó el rebote y metió el 2-0 final.



ZONA A



Sábado 30/10: 11hs Atlanta vs Estudiantes BA (Yamil Possi), 16.30hs Gimnasia (Mza) vs Estudiantes RC (Andrés Gariano).

Domingo 31/10: 15.35hs (tv) Alte. Brown vs Quilmes (Fernando Echenique), 19.05hs (tv) Belgrano vs Dep. Maipú (Mario Ejarque). Lunes 01/11: 15.30hs Riestra vs Temperley (Adrián Franklin), 18hs (tv) San Martín (T) vs Agropecuario (Leandro Rey Hilfer), 21.10 (tv) Nueva Chicago vs Tigre (Jorge Baliño). Martes 02/10: 20.05hs (tv) Chacarita vs Alvarado (Jorge Broggi).



ZONA B



Viernes 29/10: Atlético de Rafaela vs All Boys, Santamarina vs Dep. Morón. Sábado 30/10: 17hs San Martín (SJ) vs Instituto (Bruno Bocca), 17.15hs (tv) Villa Dálmine vs Gimnasia J (Luis Lobo Medina). Domingo 31/10: 15hs Brown (A) vs Barracas Central (Andrés Merlos), 15.30hs San Telmo vs Tristán Suárez (Pablo Giménez), 16hs Brown (PM) vs Ind. Rivadavia (Silvio Trucco), 17.35hs (tv) Def. de Belgrano vs Ferro (Nicolás Lamolina). Lunes 01/10: 15.30hs (tv) Almagro vs Güemes (SdE) (Sebastián Zunino).



Las formaciones y sintesis del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Facundo Nadalín, Cristian González, Agustín Bravo y Brian Calderara; Facundo Soloa y Gonzalo Alassia (72m Gonzalo Díaz); Bautista Tomatis (61m Lautaro Parisi), Guillermo Funes (87m Ayrton Portillo) y Matías Valdivia (87m Alex Luna); Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Gastón Tellechea, Bruno Riberi, Enzo Avaro y Gino Albertengo. DT: Gonzalo Del Bono.



ALL BOYS: Ezequiel Mastrolía; José San Román, Leandro Martínez Montagnoli, Mauro Maidana y Marcos Sánchez; Tomás Oneto, Jonathan Blanco (46m Miqueas González), Lautaro Guzmán (79m Ariel Lucero) y Santiago Rodríguez; Axel Rodríguez y Matías Persia. Suplentes: Javier Bustillos, Santiago Barraza, Facundo Butti, Lautaro Lusnig, Santiago Barraza, Darío Stefanatto, Apolo Rapp DT: Marcelo Pascutti.



Gol en el primer tiempo: 25m Claudio Bieler (AR).

Gol en el segundo tiempo: 23m Cristian González (AR).



Amarillas: Matías Valdivia, Facundo Soloa (AR), Marcos Sánchez (AB).



Estadio: Monumental.

Árbitro: Lucas Comesaña.

Asistentes: Hernán Vallejos y Mariana Dure.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.