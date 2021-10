El barrio 30 de Octubre cumple, pero sin celebración, un nuevo aniversario

Como barrio céntrico que es, el 30 de Octubre muestra hoy destellos del pasado con casas viejas de frente señorial con la modernidad que imponen edificios espejados. El tiempo pasa y nos vamos poniendo viejo cantarían las paredes de esos caserones si podrían hablar.Este sector de la ciudad que se encuentra entre los bulevares Santa Fe, Lehmann, la avenida Brasil y calle Tucumán se vestirá de fiesta pero no podrá celebrar, como sucede con cada barrio durante la pandemia. Por ahora los festejos barriales se han archivado hasta mejores tiempos, o hasta que la pandemia se vaya definitivamente. Cuenta la historia que ese espacio se denominaba barrio Centro pero que en algún momento hubo una movida vecinal para cambiar la denominación."Puede decirse que el 30 de Octubre estuvo siempre allí, con la Rafaela toda. Llamado popularmente 'Barrio Centro', nace y crece con el asentamiento de los primeros colonos que llegaron con afán de trabajar y progresar. Es por ello que en este sector se construyen y asientan viejas y primerísimas instituciones públicas y privadas, fábricas, comercios y servicios" sostiene el Municipio a la hora de reseñar la historia de ese núcleo urbano en el que coinciden diversas instituciones culturales. El Cine Teatro Belgrano, del Teatro Lasserre -y de los ex cines Gran Rex y Avenida-, del Centro Cultural Municipal y Sociedad Italiana de calle Pueyrredón y del moderno Complejo Cultural Viejo Mercado conviven en este enclave dedicado quizás de casualidad a la cultura. Su plazoleta Centenario, en Brown y Pueyrredón, y el Pasaje Carcabuey constituyen sus pintorescos dos veces buenos espacios públicos -por eso de “Lo bueno si breve, dos veces bueno”-."Considerando su ubicación central es un barrio que cuenta con mucha actividad tanto comercial, institucional como educativa y cultural. Desde sus primeros años, se instalaron allí instituciones como la Primera Usina, generadora de electricidad, en la esquina de calles Brown y Alvear; la primera Escuela Primaria oficial de la ciudad, que es la Escuela Alberdi; el Mercado, la Estación de Omnibus, la Sociedad Italiana y numerosos talleres de herrajes e industrias metalúrgicas, entre ellas, el taller El Volcán, que hoy es la más antigua empresa del rubro y que fue creada en 1898 por el Ing. Máximo Tobke", amplía el Municipio."Con el retorno del sistema democrático de gobierno en el año 1983 asumen en la ciudad las nuevas autoridades surgidas de las elecciones correspondientes; Ejecutivo y Concejo Municipal resuelven demarcar una zona denominada "Microcentro" y por ello la parte que hoy es barrio 30 de Octubre quedó como un desprendimiento barrial, sin nombre y sin Comisión Vecinal".A este sector, el gobierno local reconoció como nuevo barrio. La elección de su denominación fue en homenaje al 30 de octubre de 1983, día en el que se realizaron las primeras elecciones presidenciales que marcaron la recuperación del sistema democrático.A principios de 1984, los vecinos se movilizaron en busca de un nombre para el barrio que compartían. Y fue Daniel Galaverna quien propuso el nombre "30 de Octubre", recibiendo un respaldo unánime. Sin embargo, el proceso debió sortear un obstáculo: el 11 de mayo de 1984 el Concejo Municipal había aprobado la Ordenanza N° 1994 designando al barrio con el nombre de "Hipólito Yrigoyen".Ante el pedido del vecindario, el intendente Rodolfo Muriel presentó poco después una observación a la flamante ordenanza, señalando que había girado al Concejo un proyecto del Departamento Ejecutivo por el que, al hacerse eco de la voluntad de los vecinos, se postulaba la denominación de "30 de Octubre". El 8 de junio de 1984 se instituye su actual nombre a través de la Ordenanza N° 2002.Respecto a lo que en la actualidad hace falta en materia de obras públicas, está pendiente el desagüe de calle Tucumán que mejorará el drenaje de las aguas pluviales y evitará inundaciones puntuales. Cada lluvia intensa provoca la acumulación de agua en calle Tucumán a la altura de Sarmiento y también en las arterias cercanas a la Escuela Técnica "Guillermo Lehmann", como Ameghino entre otras, que incluso a veces ingresa a las viviendas y obliga a interrumpir el tránsito.Pero esta deuda podría pagarse en el mediano plazo. Es que en julio pasado se abrieron los sobres con las propuestas para ejecutar la obra de desagüe de calle Tucumán. María “Mini” Frobelli señaló en ese momento: “Hay que pensar que intendente que asumía, secretario de Obras Públicas que asumía, puedo decirte que yo iba y le decía, ¿para cuándo la obra del desagüe?, con lo cual este día significa muchísimo para los vecinos, para el sector. Hoy le dije al señor gobernador que esperamos verla concluida antes del 2023 y que lo podamos todos disfrutar. Es un barrio céntrico, con muchas instituciones, es decir, no solo es importante para el vecino que tiene su casa ahí, sino precisamente para las instituciones que sufren muchísimo”.Quizás otro de los proyectos pendientes es restaurar el techo del edificio que comparten la Sociedad Italiana y el Centro Cultural Municipal, que no puede realizar actividades debido a que se filtra el agua de lluvia. Paciencia.Y feliz día a los vecinos del barrio 30 de Octubre.