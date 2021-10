La ciudad contará el próximo año con una tercera estación transformadora

La Empresa Provincia de la Energía, está potenciando su plan de inversiones en Rafaela y la región, con obras trascendentales contó el presidente del Directorio, Mauricio Caussi. “Más allá del marco macroeconómico que nos genera dificultades en cada una de las licitaciones por la volatilidad de la economía, los componentes importados y algunas otras cuestiones, estamos con una dinámica de inversiones muy importante. En toda la provincia, entre las obras que hemos ejecutado mayormente durante la gestión, las que están en proceso de ejecución y las que tenemos en proceso licitatorio y pronto esperemos adjudicar, estamos hablando de unos 6 mil millones de pesos", expresó el funcionario. "Para el departamento Castellanos estamos hablando de casi 600 millones de pesos” subrayó.

El titular del directorio de la EPE, destacó la decisión del gobernador Omar Perotti, de avanzar en la construcción de la tercera estación transformadora Rafaela Norte. “Este es un pedido expreso del Gobernador, un proyecto de alrededor de mil millones de pesos y ya tenemos la confirmación de la Municipalidad para donarnos el terreno que ya está seleccionado. A partir de ese compromiso que tomó el Intendente, hemos iniciado las tareas de elaboración del proceso; tareas que demoran entre cuatro y cinco meses. Estamos confiados en poder llevar delante durante el 2022 el proceso licitatorio, para lo que va a ser la obra más trascendente de EPE en la ciudad de Rafaela”, subrayó Caussi.

Asimismo, el funcionario explicó el impacto que va a tener la obra de ejecución de la tercera estación transformadora, la cual figuraba en la agenda de pedidos del Centro Comercial e Industrial, al señalar que “estos son los ámbitos en los cuales el sistema eléctrico se alimenta desde la alta tensión y posibilita tener potencia creciente para alimentar las demandas en aumento del ejido urbano y en especial del sector productivo; esto lo que nos asegura en el mediano plazo, es una mayor capacidad de prestar el servicio de distribución de energía eléctrica en condiciones de calidad". En este sentido, puntualizó que "es sumamente significativo y nunca antes en la provincia de Santa Fe se estuvieron construyendo simultáneamente cinco estaciones transformadoras”.

“Lo que estamos haciendo en la actual gestión, aún con todas las dificultades que la pandemia nos impuso desde el punto de vista operativo, no nos detuvo y estas obras de las que hablamos, no solamente son para Rosario, sino se realizaron en localidades del Gran Rosario como Granadero Baigorria y Roldán; localidades que históricamente tenían grandísimos problemas en la prestación del servicio y hoy estamos mejorando con esto; le estamos construyendo una estación transformadora a Vera, una demanda de décadas para esa parte del norte provincial”, relató. Y agregó: “Obviamente que de las ciudades del interior, la única que va a tener tres estaciones transformadoras es Rafaela y esto tiene que ver con la dinámica y la pujanza que está teniendo la ciudad y que es parte de lo que la caracteriza”.



MAS OBRAS

El funcionario oriundo de Esperanza indicó que están con el proyecto de la construcción del Centro de Control Operativo en la sucursal local, contemplando la estación de rebaje, la ecuación a telecontrol en Bella Italia, la mejora en las condiciones de infraestructura del distribuidor 4 que se ha licitado en los últimos días y cuyas ofertas se encuentran en evaluación. Son obras que alcanzan aproximadamente los 150 millones de pesos. “La verdad que el balance es muy positivo del plan de obras e inversión de la EPE, donde son más de veinte localidades del departamento Castellanos que están involucradas en cada uno de estos proyectos. Hemos abierto nuestra oficina en la agencia Rafaela Norte con sede en Humberto Primo; como nos pide el Gobernador, con mucha presencia en toda la provincia, especialmente en el interior y particularmente en Rafaela, que es una ciudad que en materia de infraestructura eléctrica fue muy postergada durante el gobierno anterior”, enfatizó Caussi al repasar las acciones que la EPE desarrolla en la actualidad.



AUMENTA LA TEMPERATURA

Y LA DEMANDA DE ENERGIA

Al ser consultado respecto a lo que prevé en cuanto a demanda de energía y a la posibilidad de un aumento en los cortes de luz durante el próximo verano, Caussi manifestó que “el verano pasado fue muy exigente desde el punto de vista de la cantidad de santafesinos y santafesinas que antes vacacionaban fuera y que se han quedado en la provincia y una situación climatológica benévola, que nos ha permitido transcurrir bien el verano; hemos hecho en aquel momento un plan de contingencia que lo actualizamos y dio buen resultado". "Durante este año hemos producido algunos ajustes superadores en ese plan y sostuvimos la dinámica de inversiones, pero lo que ya estamos viendo es que ya estamos teniendo una primavera que muestra niveles de exigencias en materia de temperatura y eventos climáticos mayores a los que tuvimos el año pasado”, agregó.

Por último, Caussi no descartó que se produzcan cortes pero al mismo tiempo garantizó trabajo y compromiso para las soluciones. “Nosotros nunca prometemos lo que no estamos seguros de poder cumplir, por lo cual no vamos a prometer que no existan cortes; lo que sí prometemos es mucho trabajo, mucho empeño para que los cortes sean los mínimos posibles y cuando sucedan el servicio se restablezca rápidamente. Para eso, nos comprometemos a realizar mejoras en la dotación de capital humano, particularmente en el interior; mejoras en las cuadrillas manuales, que son las que trabajan fuertemente cuando tenemos inclemencias climáticas y la dinámica de inversiones que dije antes”, finalizó.