Entregó un material de investigación

El Centro Documental de la Memoria, que integra el Archivo Histórico Municipal, en conjunto con el Espacio de la Memoria de Rafaela, hicieron entrega de una valiosa y necesaria investigación histórica sobre hombres y mujeres de Rafaela que estuvieron detenidos y secuestrados en la ex Comisaría Cuarta de Santa Fe, durante la última dictadura.

Vale destacar que ese edificio fue reconvertido en su uso y simbolismo, siendo sede ahora del Espacio de Memoria Ex Comisaría Cuarta, donde también funcionan el Archivo Provincial de la Memoria y la Biblioteca “Paco Urondo”. Las mencionadas dependencias forman parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe.



REPARACION, RECONSTRUCCION

Y LA MEMORIA

La investigación se entregó bajo la forma de un trabajo integral que incluye entrevistas, fotos y videos. Se trata de “un trabajo comprometido y amoroso, un trabajo militante, cuya copia ahora forma parte del Archivo Provincial de la Memoria”, manifestaron las autoridades presentes. En este sentido, estuvieron presentes la Secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol; la Subsecretaria de Derechos Humanos Centro Norte, Anatilde Bugna; la Directora Provincial de Memoria, Verdad y Justicia, Valeria Silva y María José Vanni a cargo del Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe. La delegación rafaelina estuvo integrada por Cecilia Ruatta como personal del Centro Documental de la Memoria, Lina Medina, Jenifer, Josefina y Daniel del Espacio de la Memoria de Rafaela, Graciela Rabellino ex presa política, Juan Orellana hijo de ex preso político, María Zamora de COPROVI y María Emilia Sánchez del equipo de Comunicación de la Secretaría de Educación. En la jornada se abrió por primera vez la oficina -recientemente desalojada por la División de Estadísticas y Archivo de la URI- donde estuvo alojada Silvia Suppo durante su secuestro en la dictadura. Graciela Rabellino, que sufriera el cautiverio junto a Silvia, fue la primera en ingresar al lugar y aportar un sensible y valioso testimonio en primera persona.



LIBROS SOBRE

DERECHOS HUMANOS

Es importante destacar que la ocasión fue propicia para recibir una donación de libros y publicaciones sobre derechos humanos, gentileza de la Biblioteca “Paco Urondo”. Dicho material podrá ser consultado tanto en el Centro Documental de la Memoria (ingreso por Pasaje Carcabuey) como en la Biblioteca Pública Municipal “Lermo Rafael Balbi”, cuyas sedes se encuentran dentro del Complejo Cultural del Viejo Mercado.