Un emprendimiento entre telas y lanas

(Por Silvia Ibarra). Hace unos días una amiga que vive en Córdoba me envió un mensaje de WhatsApp. Me dijo que tenía un regalo para mí y me paso una dirección para ir a retirarlo. Cuando llegué descubrí que me había enviado a la casa de una emprendedora a retirar mi obsequio. Al ratito de estar en contacto con tan amable persona y de ver exhibidos los productos que ella misma confecciona, supe que debía ser mi próxima entrevistada.

Se trata de Mónica Perafán, ella vive en el barrio 9 de Julio, tiene 53 años y un hijo, Bautista. Mónica crea maravillosos artículos con telas y lanas, y su emprendimiento se llama Ten Calma.



- ¿A qué te dedicabas antes de iniciar tu emprendimiento?

-Antes era modista. La costura es algo que me gustó de toda la vida, mi mamá siempre hizo manualidades y me encantaba. Mi abuela paterna, toda la vida fue la modista del barrio, y cuando yo tenía unos 15 años, me enseñó a enhebrar y a usar una máquina de coser. A los 18 años hice un curso, pero como hobby porque me gustaba hacerme mi propia ropa. A los 30 años me quedé sin trabajo y decidí dedicarme profesionalmente al oficio que me había acompañado toda la vida. Hice muchos vestidos de novias y de 15. Mi parte favorita era acompañar a la novia a la Iglesia y verla entrar con lo que yo había hecho, me daba orgullo.



- ¿Cómo y cuándo surgió tu emprendimiento?

-Siempre a la par de los trabajos como modista, realizaba artesanías con telas y lanas, lo hacía por simple gusto y para mi casa. Mis clientas habituales veían mis trabajos y me encargaban que les haga los mismos productos. Pronto descubrí una veta, esos productos eran ideales para salir al mercado. Por otra parte, este nuevo negocio me generaba menos estrés; soy muy detallista y demasiado exigente conmigo misma, y me presionaba demasiado cuando confeccionaba prendas para los demás. En cambio, las manualidades y las artesanías no se miden a un cuerpo, y eso me relajaba, y por eso decidí seguir por este camino. Hoy hace 5 años que me dedico a pleno a Ten Calma, mi emprendimiento.



- ¿Cuáles son los desafíos que tuviste que enfrentar al comienzo?

-El gran desafío a enfrentar desde el comienzo es lograr visibilidad. Gracias a mis clientes que gustaron de mis productos, los probaron y luego, me recomendaron, alcancé más público.



- ¿Por qué elegiste “Ten Calma” como nombre para tu emprendimiento?

-Elegí el nombre Ten Calma porque son las palabras que pasan por mi mente siempre que se presentan obstáculos. Es como decir: calma, tranquila, tomate un minuto y mira todo desde otra perspectiva. A veces las personas estamos a mil, acelerados, y tener calma ayuda a relajar.



- ¿Qué productos confeccionas?

-Me dedico a hacer bolsos, cestos de tela, pantuflas, neceser, sets para bebes, turbantes de toalla, bolsos materos, almohadones, lonas playeras, tapabocas, prendas tejidas como gorros, cuellos y polainas. Además, confecciono almohadillas con semillas que son relajantes. Para el relleno uso las plantas de mi casa, lavanda, manzanilla; realizo el proceso de secado y las preparo para asegurarme de que sean bien naturales.

Mi objetivo siempre es hacer algo que sea lindo y a la vez útil para la casa.

Siempre tengo algún nuevo producto, me gusta arrancar con un nuevo desafío, hacer algo distinto. Generalmente, cada 15 días arranco con algo distinto a lo que ya tengo hecho, porque eso es lo que más me gusta, desafiarme. Cuando empecé sentí que estaba muy limitada para hacer este tipo de artículos; pero, con el tiempo me di cuenta que podía lograr cosas más complejas y que a la gente les gustaba. Superarme cada día y que la gente siga eligiendo y elogiando mis productos, me produce mucha satisfacción.



- Con respecto al uso de redes sociales, ¿las administras vos?

-Sí, me ocupo de esa tarea también. Hago todos los cursos que tenga a mi alcance, de esa manera me mantengo actualizada para poder aprovecharlas al máximo. Las redes sociales me han permitido, también, vender a comercios de otras ciudades, incluso de otras provincias.



- ¿Qué productos les vendes a los comercios?

-Generalmente prendas tejidas: gorros, polainas y cuellos, pero también me piden bolsos, almohadillas con semillas, cestos de tela, sets de bebe, regalos empresariales y tapabocas.



- Un proyecto que sueñes aunque lo veas lejano…

-Tengo varios proyectos, uno es crecer y expandirme; otro está muy cercano a concretarse. En pocos días voy a incorporar a la venta fragancias y esencias con mi marca.



- ¿Qué consejo le darías a otros emprendedores?

-Mi consejo es que presten atención a su voz interior, escuchen y sigan a personas que los inspiran. Que confíen en sí mismos, cuesta emprender, pero vale la pena si eso les da felicidad. Valoren las críticas positivas y negativas de cada cliente como un tesoro, ellos son los que nos ayudan a crecer.



- Tiempo de agradecer…

-Finalmente, quiero agradecer a las personas que me acompañan, me ayudan, me alientan y recomiendan mis productos. Cada uno de ellos son muy importantes para mí y para Ten Calma.

Puede que algunos se hayan quedado con la duda, y quieran saber cuál fue mi regalo. No me gustaría dejarles esa espina, así que les cuento que era un hermoso y gran llavero de tela, en forma de mándala.



CONTACTO:

TEN CALMA

Teléfono: 3492-637545.

Instagram: @ten_calma_rafaela

Facebook: Ten Calma