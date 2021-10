Fueron convocados para que controlen los precios

BUENOS AIRES, 30 (NA). - A través de un decreto, el Gobierno convocó formalmente a los gobernadores e intendentes al control de precios en sus distritos, para garantizar "el bienestar de los habitantes del país".

"Convócase a los Intendentes y las Intendentas de todos los municipios del país a realizar, en forma concurrente con la Nación, la fiscalización y control del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución Nº 1050 del 19 de octubre de 2021 de la Secretaría de Comercio Interior, o las que en el futuro la prorroguen, amplíen o reemplacen", según el decreto 745/2021, publicado ayer en el Boletín Oficial.

Para el cumplimiento de lo dispuesto, las autoridades municipales se ajustarán al procedimiento y las acciones previstas en los artículos 10 y 12 de la Ley N° 20.680 (de abastecimiento) mientras que el juzgamiento de las infracciones corresponderá a la Secretaría de Comercio Interior, quien determinará el mecanismo para la remisión de las actuaciones administrativas labradas al efecto, de acuerdo con el texto oficial.

También, el Poder Ejecutivo convocó a los gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se sumen al control de precios, tal como lo habían acordado en una reunión que se llevó a cabo el miércoles último.

Además, estableció que Comercio Interior brindará a las autoridades municipales la asistencia técnica y la cooperación que le sean requeridas.

El Gobierno recordó que la Ley N° 20.680 faculta a la Autoridad de Aplicación (La Secretaría de Comercio Interior) a establecer, entre otros, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, a la vez que establece severas sanciones ante la constatación de incumplimientos.



NO CONTROLARÁ

El gobernador misionero, Oscar Herrera Ahuad, rechazó el control de precios que impulsa el Gobierno nacional, por entender que esa medida es potestad de la administración central.

"¿Cuánto podés controlar acá? ¿Cuánto podés influir en la formación de los precios? La matriz macroeconómica la maneja la República Argentina y debe hacerse responsable", sostuvo el mandatario provincial.

Herrera Ahuad, que no participó de la reunión que numerosos gobernadores mantuvieron el miércoles último con el presidente Alberto Fernández, señaló que "sería muy hipócrita de mi parte salir a controlarle los precios a los misioneros, cuando no tenemos un tratamiento impositivo diferencial porque nos han vetado una ley".

"Misiones necesita un tratamiento diferencial en las cuestiones impositivas para controlar los precios. Yo no puedo ir a controlar un precio acá cuando a mil quinientos metros, cruzando un puente, las cosas valen la mitad", advirtió Herrera Auad.