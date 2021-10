Caso Baldwin: hablaron los responsables del arma en el set de "Rust"

El pasado jueves 21 de octubre, todo el mundo se vio conmocionado por la trágica situación que protagonizó el actor estadounidense Alec Baldwin en el set de grabación de la película "Rust", la cual terminó con la vida de la directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director Joel Souza. A una semana de la tragedia, la jefa de armas del rodaje, Hannah Gutierrez-Reed, y el asistente del director, Dave Halls, decidieron romper el silencio.

La jefa de armas en el rodaje de la película protagonizada y producida por Alec Baldwin, quien disparó accidentalmente el arma que mató a Hutchins, negó ser la culpable de la muerte de la directora de fotografía.

A través de un fuerte comunicado, Gutierrez-Reed afirmó haber sido “calumniada” por los medios de comunicación y confesó que no pudo concentrarse en su trabajo con las armas porque le asignaron dos papeles en el set.

"En primer lugar, Hannah quiere dar su más profundo y sincero pésame a la familia y los amigos de Halyna. Era una mujer inspiradora en el cine a la que Hannah admiraba. También ofrece sus pensamientos y oraciones para una rápida recuperación de Joel", dice la carta y menciona a Joel Souza, el director de la película que también resulto herido por el disparo, pero ya se encuentra fuera de peligro.

"Hannah está devastada y completamente fuera de sí por los acontecimientos que han sucedido. La seguridad es la prioridad número uno de Hannah en el set. En última instancia, el rodaje nunca se habría visto comprometido si no se hubiera introducido munición real", continúa el comunicado emitido por los abogados de Gutierrez-Reed.

"Hannah no tiene ni idea de dónde salieron las balas reales. Hannah y el maestro de utilería tenían el control de las armas y ella nunca fue testigo de que nadie disparara balas reales con estas armas y tampoco lo permitiría”, agrega el texto en el que afirman que la mujer nunca antes había tenido una descarga accidental.

"Todo el set de producción se volvió inseguro debido a varios factores, incluyendo la falta de reuniones de seguridad. No es culpa de Hannah”, aseguraron los abogados, quienes dijeron que Gutierrez-Reed fue contratada en dos puestos en esta película, por lo que “hizo muy difícil concentrarse en su trabajo como armadora”. Hannah declarará ante la Justicia la semana que viene.

El comunicado se suma a las declaraciones de otros miembros del equipo de rodaje que aseguraron que el set no era seguro y apuntaron al ayudante de dirección, Dave Halls, quien ha sido acusado de dirigir rodajes poco seguros en el pasado.

De hecho, Halls formó parte del equipo de "El Cuervo" film de 1993 en el que, bajo circunstancias similares, falleció el actor Brandon Lee. El hombre es investigado por la Justicia y está en el ojo del huracán.

Finalmente, Dave se sinceró y reconoció a los investigadores no haber revisado el arma que disparó Baldwin para constatar que no tuviera municiones reales antes de dársela al actor, según informó la prensa internacional.

Pese a que había declarado que el arma era una "pistola fría" (sin municiones reales) antes de dársela al actor, según el sitio especializado Variety, Halls reconoció a los investigadores que no se detuvo a revisar el cargador ya que pensó que contenía balas de mentira.

"Cuando Hannah le mostró el arma de fuego antes de continuar con el ensayo, solo recordaba haber visto tres municiones. Él reconoció que debería haber revisado todas, pero no lo hizo y no podía recordar si ella hizo girar el tambor", dice la declaración jurada que reconstruye los dichos de Hall en el marco de la investigación en curso.

Por el momento no se sabe si se presentarán cargos contra Halls.