Poder celebrar el aniversario en forma presencial, con la salud como estandarte

Ante el retroceso de los contagios por la pandemia de Covid, que a su vez derivó en que ya no hay pacientes internados en el hospital rafaelino, los actos por el nuevo aniversario de Rafaela pudieron realizarse en forma presencial con mayor presencia de autoridades y público en general que en el 2020, cuando solo el Intendente y unos pocos funcionarios se acercaron hasta el Monumento a Guillermo Lehmann para un nuevo homenaje a quien es considerado el fundador de la ciudad y de numerosas colonias de la región.

Más allá de la nueva etapa en la que se normalizaron actividades que habían sido restringidas para reducir la circulación o bien evitar la aglomeración de personas -como podría darse en las fiestas de cumpleaños, casamientos o boliches-, el uso del tapabocas continúa siendo una imposición por su efectividad a la hora de reducir las posibilidades contagiar el coronavirus, que hasta el momento implicó casi 15 mil infectados en la ciudad y 320 fallecimientos directos.

En este 2021, el avance de la vacunación junto al mantenimiento de las medidas de cuidado fueron clave para disfrutar de un nuevo escenario con una pandemia menos presente, aunque eso no implica bajar la guardia. Por eso el domingo pasado, en la Plaza 25 de Mayo, se llevó a cabo el Acto Oficial en conmemoración del 140° aniversario de la formación de Rafaela con un marco acorde a un clima de fiesta.

El ex intendente rafaelino y ahora gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se hizo tiempo para sumarse al acto en el que reconoció que era "especial" al sostener que "es un aniversario de nuestra ciudad diferente para mí, me ha tocado en oportunidades como intendente, como diputado, como senador nacional, como vecino y, hoy, como gobernador". Y desde el primer momento puso en foco de su mensaje en la cuestión sanitaria al "agradecer a todos por el esfuerzo hecho en todo momento por cuidar, por acompañar y, particularmente, a los que tuvieron la enorme responsabilidad de estar al frente de nuestro querido hospital ante la pandemia, a médicos, enfermeros, directivos, asistentes". Y extendió su agradecimiento "a cada uno de los rafaelinos por el compromiso con la vacunación".

Y también el intendente, Luis Castellano, hizo referencia a la irrupción del Covid. "Desde marzo de 2020, nuestra querida Rafaela viene afrontando una prueba extraordinaria casi sin precedentes en nuestros 140 años de historia. Solo aquel sacrificio de los primeros tiempos, de aquel puñado de familias, es comparable al desafío que hoy nos tiene como protagonistas".

Si bien admitió que la ciudad tiene un "trauma que superar", destacó la activación de proyectos de infraestructura que modificarán -para bien- el aspecto general. "Ahora somos muchos más. Rafaela es una ciudad consolidada, dotada de infraestructura, con un entramado institucional y productivo líder en el país. Tenemos un trauma que superar que es la pandemia y un futuro inmenso y prometedor que ya se está materializando que trasciende las palabras y lo vemos en las obras públicas, tan largamente esperadas, que, al fin, podemos empezar" subrayó en referencia a la fuerte inversión estatal que se observa en la actualidad.

Después de un sábado en el que más de 10 mil rafaelinos se concentraron en la Fiesta de las Culturas en un bulevar Santa Fe peatonalizado, el acto oficial que volvió a la presencialidad terminó con la interpretación, a cargo de la Banda Municipal de Música y la voz de Mariela Eier, la Marcha Canción de Rafaela... "Y aquí estás, aquí estás, Rafaela, ciudad nuestra, feliz, fraternal; llama eterna que nos ilumina con el fulgor de supremo ideal; Que por siempre embanderen tu nombre el trabajo, la fe y el amor. Que por siempre tu pueblo sea digno del ayer y tu gran fundador".