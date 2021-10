Continúan abiertas las inscripciones a los Seminarios gratuitos del FTR21

Como en cada edición, el Festival de Teatro de Rafaela, ofrece, además de las obras de su programación, seminarios de formación con reconocidos referentes de diferentes áreas vinculadas a las artes escénicas. Estas instancias de especialización, que se realizan gracias a la colaboración de la Universidad Nacional de Rafaela, son gratuitas y buscan contribuir a la formación de los y las artistas locales, fomentando el crecimiento y la profesionalización de las producciones rafaelinas. Cabe recordar que estas actividades son con cupo limitado, por lo que quienes quieran participar deberán inscribirse vía mail al correo: [email protected]

En esta oportunidad, el FTR21 ofrece dos Seminarios a cargo de reconocidos artistas vinculados a la creación escénica y el diseño de vestuario: "Vestir la identidad. Construcción poética de cuerpo ficcional" y "Rítmica en escena".



Vestir la identidad. Construcción poética de cuerpo ficcional

Este seminario está destinado a artistas y estudiantes de las artes escénicas y toda persona que esté interesada en aproximarse al universo del vestuario escénico. A cargo del reconocido diseñador de vestuario Uriel Cistaro, tendrá lugar el viernes 29 de octubre, de 13:00 a 16:00 y el sábado 30 de octubre de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 en el Aula B del CCVM.

La premisa de este seminario es tomar al vestuario como universo fundante para el personaje y, a partir de allí, identificar imágenes para narrar sus vivencias, emociones y temporalidades. El seminario es un espacio de formación y producción escénica en el cual el diseño, como parte del proceso de construcción de obra, nos permitirá pasar del plano de las ideas a la concreción sensorial, emotiva y material. Desarrollaremos en los encuentros la indagación y profundización de la construcción singular e identitaria del vestuario, rompiendo con los parámetros convencionales de construcción y caracterización del personaje: buscaremos profundizar la transformación en elementos, materiales, texturas inadecuadas, alterables, simples, complejas, absurdas, poco convencionales y, por qué no, demasiado cotidianas. La estructura del seminario se apoya sobre lineamientos teóricos-prácticos con el fin de desarrollar sensibilidad y coherencia estética con la premisa de que en el hacer de todo diseño y realización existe una poética de la imagen a tener en cuenta.



Rítmica en escena

Destinado a bailarines, actores, músicos, performers, y todas aquellas personas que busquen herramientas para la creación escénica, este seminario se desarrollará el viernes 5 de noviembre, de 13:30 a 16:00, y el sábado 6 de noviembre, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 en el Aula C de CCVM.

El Seminario propone herramientas rítmicas para la creación escénica: entender al ritmo como un cuerpo, una sustancia en el espacio que podemos modificar, alterar, magnificar, suspender. La idea es llevar a escena procedimientos musicales: pensar las escenas como partituras, disociar las acciones físicas de nuestro propio ritmo interno, investigar los pulsos, los acentos y los silencios para explorar las combinatorias del ritmo y la emocionalidad.





Uriel Cistaro

Uriel Cistaro (Buenos Aires, 1995), es creador escénico, director de arte, escenógrafo y diseñador de vestuario. Su trabajo se extiende a los campos del teatro, cine, publicidad, televisión y moda. Se formó como Realizador Integral de Cine y Televisión en el Centro de Investigación Cinematográfica (CIC). Actualmente se encuentra cursando la Licenciatura en Escenografía y en Curaduría en Artes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Se desempeña como director de arte, ambientador y vestuarista en cine, televisión y publicidad. Entre los últimos trabajos en teatro se destacan: "Una obra más real que la del mundo" de Juan Coulasso (en el marco de la Bienal de Arte Joven 2019, Barrios Creativos y el FIBA 2020), "Hijas" de Leticia Coronel y Federico Pereyra (producción de obra escénica de la Bienal de Arte Joven 2019 y Festival Iberoamericano de Teatro, España). "Fuck Me" de Marina Otero (FIBA XIII / 2020. Complejo Teatral de Buenos Aires. Próximamente Festival Latinoamericano, Bruselas. Fit de Cádiz 2021, España. Festival Sens Interdits Célestins 2021, Théâtre de Lyon, Francia. Campania Teatro Festival 2021, Italia. Zürcher Theater Spektakel 2021, Suiza). "Mis Palabras" de Marcelo Allasino (Centro Cultural San Martín. Complejo Teatral de Buenos Aires, 2021). "Yo duermo con la ropa del día" de Leticia Coronel (Complejo Teatral Bueno Aires. Teatro San Martín. Fundación Cazadores, 2022).





Emmanuel Calderón

Emmanuel Calderón nació en 1985. Es actor, autor y director. Se formó en música, clown, malabares, acrobacia aérea, danza contemporánea, contact improvisación, percusión corporal y teatro. Cursó tres años de la Licenciatura en Actuación en el Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA). En el año 2006 ideó -junto a un colectivo de artistas- el espacio artístico independiente Laburatorio -Caldo de cultivo-, con sede en San Fernando, donde se llevaron a cabo talleres, exposiciones, ciclos de teatro y otros encuentros culturales. Dictó numerosos talleres de movimiento, acrobacia y percusión para niños de 6 a 12 años. En 2008 fundó la compañía de teatro, música y danza URRAKA- música con objetos. Con Urraka creó diversos espectáculos, realizando temporadas en varios lugares del país y participando de diversos festivales nacionales e internacionales. Desde 2018 dirige la Compañía de Teatro físico y Danza EL ROCE.

En el FTR participó como director en Ópera Príma (2018) y como intérprete en Globotomía (2016) y Kutumpra (2013), todas producciones del Grupo Urraka!. En las ediciones 2009 y 2010 brindó, con Grupo Urraka, el Taller Música con Objetos, dirigido a niños y jóvenes de distintos barrios de la ciudad. Como cierre de la actividad, se realizó una muestra cada año, en las que actuaron 35 y 50 chicos respectivamente que asistieron al taller junto a los integrantes de Urraka!